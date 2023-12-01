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Худрук балета Большого театра останется прежним, заявила Голикова - РИА Новости, 01.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:22 01.12.2023 (обновлено: 15:23 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/teatr-1913198201.html
Худрук балета Большого театра останется прежним, заявила Голикова
Худрук балета Большого театра останется прежним, заявила Голикова - РИА Новости, 01.12.2023
Худрук балета Большого театра останется прежним, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что художественный руководитель балетной труппы Большого театра остается прежним. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:22
2023-12-01T15:23
культура
россия
татьяна голикова
валерий гергиев
владимир урин
большой театр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что художественный руководитель балетной труппы Большого театра остается прежним. Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. "Здесь пока есть действующий худрук балетной и оперной части (Махар Вазиев)", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, кто будет худруком в Большом театре.
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россия, татьяна голикова, валерий гергиев, владимир урин, большой театр
Культура, Россия, Татьяна Голикова, Валерий Гергиев, Владимир Урин, Большой театр
Худрук балета Большого театра останется прежним, заявила Голикова

Голикова: худрук балета Большого театра остается прежним

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что художественный руководитель балетной труппы Большого театра остается прежним.
Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.
"Здесь пока есть действующий худрук балетной и оперной части (Махар Вазиев)", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, кто будет худруком в Большом театре.
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Голикова поблагодарила Урина за годы работы в Большом театре
Вчера, 15:12
 
КультураРоссияТатьяна ГоликоваВалерий ГергиевВладимир УринБольшой театр
 
 
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