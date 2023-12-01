https://ria.ru/20231201/teatr-1913198201.html

Худрук балета Большого театра останется прежним, заявила Голикова

Худрук балета Большого театра останется прежним, заявила Голикова - РИА Новости, 01.12.2023

Худрук балета Большого театра останется прежним, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что художественный руководитель балетной труппы Большого театра остается прежним. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:22

2023-12-01T15:22

2023-12-01T15:23

культура

россия

татьяна голикова

валерий гергиев

владимир урин

большой театр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что художественный руководитель балетной труппы Большого театра остается прежним. Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. "Здесь пока есть действующий худрук балетной и оперной части (Махар Вазиев)", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, кто будет худруком в Большом театре.

https://ria.ru/20231201/teatr-1913194913.html

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россия, татьяна голикова, валерий гергиев, владимир урин, большой театр