https://ria.ru/20231118/gergiev-1910262297.html

Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр

Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр - РИА Новости, 18.11.2023

Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр

Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении на должность директора Большого театра, напомнил, что возглавляет... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:02

2023-11-18T13:02

2023-11-18T14:48

культура

мариинский театр

валерий гергиев

культура

большой театр

михаил швыдкой

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении на должность директора Большого театра, напомнил, что возглавляет Мариинский театр."Я возглавляю Мариинский театр. Точка", — сказал он после вручения первой Эрмитажной премии в Санкт-Петербурге.Гергиев подчеркнул, что не будет комментировать ситуацию.Накануне газета "Известия" сообщила, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев. Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.В свою очередь, в пресс-службе Большого театра отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор учреждения Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию.

https://ria.ru/20231117/peskov-1910198628.html

https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариинский театр, валерий гергиев, культура, большой театр, михаил швыдкой, санкт-петербург, россия, владимир урин, ссср