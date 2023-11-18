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Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр - РИА Новости, 18.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:02 18.11.2023 (обновлено: 14:48 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/gergiev-1910262297.html
Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр
Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр - РИА Новости, 18.11.2023
Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр
Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении на должность директора Большого театра, напомнил, что возглавляет... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:02
2023-11-18T14:48
культура
мариинский театр
валерий гергиев
культура
большой театр
михаил швыдкой
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении на должность директора Большого театра, напомнил, что возглавляет Мариинский театр."Я возглавляю Мариинский театр. Точка", — сказал он после вручения первой Эрмитажной премии в Санкт-Петербурге.Гергиев подчеркнул, что не будет комментировать ситуацию.Накануне газета "Известия" сообщила, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев. Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.В свою очередь, в пресс-службе Большого театра отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор учреждения Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию.
https://ria.ru/20231117/peskov-1910198628.html
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мариинский театр, валерий гергиев, культура, большой театр, михаил швыдкой, санкт-петербург, россия, владимир урин, ссср
Культура, Мариинский театр, Валерий Гергиев, Культура, Большой театр, Михаил Швыдкой, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Урин, СССР
Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр

Дирижер Гергиев прокомментировал возможное назначение директором Большого театра

© РИА Новости / Яков АндреевВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Валерий Гергиев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении на должность директора Большого театра, напомнил, что возглавляет Мариинский театр.
«
"Я возглавляю Мариинский театр. Точка", — сказал он после вручения первой Эрмитажной премии в Санкт-Петербурге.
Гергиев подчеркнул, что не будет комментировать ситуацию.
Накануне газета "Известия" сообщила, что посты руководителей Большого и Мариинского театров будет совмещать дирижер, худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев. Издание утверждает, что об этом могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября.
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Сам Гергиев в кулуарах форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что трудиться в своей стране считает нужным и необходимым.
Как сообщил журналистам спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объединение Большого и Мариинки невозможно, но Гергиев может руководить обоими театрами.
В свою очередь, в пресс-службе Большого театра отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о том, что гендиректор учреждения Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию.
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КультураМариинский театрВалерий ГергиевКультураБольшой театрМихаил ШвыдкойСанкт-ПетербургРоссияВладимир УринСССР
 
 
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