https://ria.ru/20231117/ochered-1910207851.html

У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика"

У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика" - РИА Новости, 17.11.2023

У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика"

У Государственного академического Большого театра снова собралась очередь за браслетами на покупку билетов на новогодний балет "Щелкунчик", очередь контролирует РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:48

2023-11-17T23:48

2023-11-17T23:48

культура

елена ямпольская

владимир урин

большой театр

госдума рф

новости культуры

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МОСКВА, 17 ноя- РИА Новости. У Государственного академического Большого театра снова собралась очередь за браслетами на покупку билетов на новогодний балет "Щелкунчик", очередь контролирует полиция и охрана театра, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику, продажи билетов на представления 29-31 декабря стартовали с 11 ноября в кассах, с 12 ноября купить билет предлагалось на сайте. У театра не раз образовывались большие очереди из желающих сначала получить браслет с номером для покупки билета, а позже - приобрести билет. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТ Владимиру Урину направлено обращение комитета с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТ ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

елена ямпольская, владимир урин, большой театр, госдума рф, новости культуры