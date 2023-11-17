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У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика" - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:48 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/ochered-1910207851.html
У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика"
У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика" - РИА Новости, 17.11.2023
У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика"
У Государственного академического Большого театра снова собралась очередь за браслетами на покупку билетов на новогодний балет "Щелкунчик", очередь контролирует РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:48
2023-11-17T23:48
культура
елена ямпольская
владимир урин
большой театр
госдума рф
новости культуры
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МОСКВА, 17 ноя- РИА Новости. У Государственного академического Большого театра снова собралась очередь за браслетами на покупку билетов на новогодний балет "Щелкунчик", очередь контролирует полиция и охрана театра, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику, продажи билетов на представления 29-31 декабря стартовали с 11 ноября в кассах, с 12 ноября купить билет предлагалось на сайте. У театра не раз образовывались большие очереди из желающих сначала получить браслет с номером для покупки билета, а позже - приобрести билет. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТ Владимиру Урину направлено обращение комитета с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТ ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
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елена ямпольская, владимир урин, большой театр, госдума рф, новости культуры
Культура, Елена Ямпольская, Владимир Урин, Большой театр, Госдума РФ, Новости культуры
У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика"

У Большого театра снова собралась очередь за браслетами на балет "Щелкунчик"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Академический Большой театр в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя- РИА Новости. У Государственного академического Большого театра снова собралась очередь за браслетами на покупку билетов на новогодний балет "Щелкунчик", очередь контролирует полиция и охрана театра, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику, продажи билетов на представления 29-31 декабря стартовали с 11 ноября в кассах, с 12 ноября купить билет предлагалось на сайте. У театра не раз образовывались большие очереди из желающих сначала получить браслет с номером для покупки билета, а позже - приобрести билет.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТ Владимиру Урину направлено обращение комитета с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет. Директор ГАБТ ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
 
КультураЕлена ЯмпольскаяВладимир УринБольшой театрГосдума РФНовости культуры
 
 
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