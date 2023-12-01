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Мацуев прокомментировал назначение Гергиева главой Большого театра - РИА Новости, 01.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:15 01.12.2023 (обновлено: 16:35 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gergiev-1913218451.html
Мацуев прокомментировал назначение Гергиева главой Большого театра
Мацуев прокомментировал назначение Гергиева главой Большого театра - РИА Новости, 01.12.2023
Мацуев прокомментировал назначение Гергиева главой Большого театра
Народный артист России, пианист Денис Мацуев назвал назначение новым гендиректором Большого театра Валерия Гергиева историческим событием для культуры России и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:15
2023-12-01T16:35
культура
россия
валерий гергиев
денис мацуев
большой театр
мариинский театр
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Народный артист России, пианист Денис Мацуев назвал назначение новым гендиректором Большого театра Валерия Гергиева историческим событием для культуры России и для самого театра. Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. "На мой взгляд, это историческое событие для всей нашей культуры и для Большого театра, потому что личность Валерия Абисаловича Гергиева – личность планетарного масштаба, гениального музыкального дарования и беспрецедентных, фантастических организаторских качеств", - сказал Мацуев РИА Новости. По его мнению, после смены руководства Большой театр ждут большие творческие достижения. "Я уверен, что нас всех будут ждать большие творческие достижения всего, (Большого - ред.) театра в частности, каждой труппы - оперной и балетной, конечно же. Если Валерий Абисалович за что-то берется, я прекрасно это знаю, он погружается в эту историю абсолютно полностью и с невероятной отдачей", - отметил пианист. Он пожелал побед и открытий коллективу ГАБТа, а Гергиеву – сил и здоровья. "Я хочу пожелать ему, чтобы исполнилось все, что он задумывает. Здоровья ему, безусловно, сил. А всему коллективу – новых творческих начинаний, больших побед, открытий, премьер. Это от чистого сердца", - заключил артист. В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
https://ria.ru/20231201/gergiev-1913206202.html
https://ria.ru/20231201/gergiev-1913189760.html
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россия, валерий гергиев, денис мацуев, большой театр, мариинский театр, москва
Культура, Россия, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Большой театр, Мариинский театр, Москва
Мацуев прокомментировал назначение Гергиева главой Большого театра

Мацуев назвал назначение Гергиева главой Большого театра историческим событием

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенис Мацуев и Валерий Гергиев во время концерта
Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время концерта - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время концерта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Народный артист России, пианист Денис Мацуев назвал назначение новым гендиректором Большого театра Валерия Гергиева историческим событием для культуры России и для самого театра.
Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Биография Валерия Гергиева
Вчера, 15:42
"На мой взгляд, это историческое событие для всей нашей культуры и для Большого театра, потому что личность Валерия Абисаловича Гергиева – личность планетарного масштаба, гениального музыкального дарования и беспрецедентных, фантастических организаторских качеств", - сказал Мацуев РИА Новости.
По его мнению, после смены руководства Большой театр ждут большие творческие достижения. "Я уверен, что нас всех будут ждать большие творческие достижения всего, (Большого - ред.) театра в частности, каждой труппы - оперной и балетной, конечно же. Если Валерий Абисалович за что-то берется, я прекрасно это знаю, он погружается в эту историю абсолютно полностью и с невероятной отдачей", - отметил пианист.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Гергиев высказался о своем назначении на пост гендиректора Большого театра
Вчера, 14:53
Он пожелал побед и открытий коллективу ГАБТа, а Гергиеву – сил и здоровья. "Я хочу пожелать ему, чтобы исполнилось все, что он задумывает. Здоровья ему, безусловно, сил. А всему коллективу – новых творческих начинаний, больших побед, открытий, премьер. Это от чистого сердца", - заключил артист.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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Вчера, 16:33
 
КультураРоссияВалерий ГергиевДенис МацуевБольшой театрМариинский театрМосква
 
 
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