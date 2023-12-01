https://ria.ru/20231201/gergiev-1913218451.html

Мацуев прокомментировал назначение Гергиева главой Большого театра

Мацуев прокомментировал назначение Гергиева главой Большого театра - РИА Новости, 01.12.2023

Мацуев прокомментировал назначение Гергиева главой Большого театра

Народный артист России, пианист Денис Мацуев назвал назначение новым гендиректором Большого театра Валерия Гергиева историческим событием для культуры России и... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:15

2023-12-01T16:15

2023-12-01T16:35

культура

россия

валерий гергиев

денис мацуев

большой театр

мариинский театр

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Народный артист России, пианист Денис Мацуев назвал назначение новым гендиректором Большого театра Валерия Гергиева историческим событием для культуры России и для самого театра. Ранее в пятницу кабмин РФ сообщил, что Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. "На мой взгляд, это историческое событие для всей нашей культуры и для Большого театра, потому что личность Валерия Абисаловича Гергиева – личность планетарного масштаба, гениального музыкального дарования и беспрецедентных, фантастических организаторских качеств", - сказал Мацуев РИА Новости. По его мнению, после смены руководства Большой театр ждут большие творческие достижения. "Я уверен, что нас всех будут ждать большие творческие достижения всего, (Большого - ред.) театра в частности, каждой труппы - оперной и балетной, конечно же. Если Валерий Абисалович за что-то берется, я прекрасно это знаю, он погружается в эту историю абсолютно полностью и с невероятной отдачей", - отметил пианист. Он пожелал побед и открытий коллективу ГАБТа, а Гергиеву – сил и здоровья. "Я хочу пожелать ему, чтобы исполнилось все, что он задумывает. Здоровья ему, безусловно, сил. А всему коллективу – новых творческих начинаний, больших побед, открытий, премьер. Это от чистого сердца", - заключил артист. В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.

https://ria.ru/20231201/gergiev-1913206202.html

https://ria.ru/20231201/gergiev-1913189760.html

https://ria.ru/20231201/bolshoy_teatr-1913223081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, валерий гергиев, денис мацуев, большой театр, мариинский театр, москва