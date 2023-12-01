https://ria.ru/20231201/gergiev-1913189760.html

Гергиев высказался о своем назначении на пост гендиректора Большого театра

Гергиев высказался о своем назначении на пост гендиректора Большого театра - РИА Новости, 01.12.2023

Гергиев высказался о своем назначении на пост гендиректора Большого театра

Народный артист СССР, дирижер, гендиректор-худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, говоря о своем назначении новым генеральным директором Большого театра,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:53

2023-12-01T14:53

2023-12-01T15:32

валерий гергиев

культура

большой театр

мариинский театр

россия

ссср

общество

владимир урин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер, гендиректор-худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, говоря о своем назначении новым генеральным директором Большого театра, заявил, что это огромная ответственность, отметив активное сотрудничество двух театров в течение последних 10 лет и подчеркнув, что экс-директор ГАБТа Владимир Урин сделал всё возможное, чтобы театр обогатил коллекцию постановок."Ответственность огромная. Я знаю, что Владимир Георгиевич (Урин - ред.) сделал всё возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил коллекцию своих замечательных постановок... Мы сотрудничали последние 10 лет весьма активно. Больше 30 ведущих певцов Мариинского театра выступают на сцене Большого театра. Это те певцы, которых я воспитывал, которых я брал в театр. Сейчас они выступают по всей России и по всему миру", - сказал Гергиев в Большом театре.Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу представила нового генерального директора ГАБТа Гергиева, который сменил на посту Урина, написавшего заявление на увольнение по собственному желанию.Ранее Большой театр отказался комментировать информацию о возможном объединении с Мариинкой. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пояснил журналистам, что Большой и Мариинский театры не могут быть объединены, но обоими учреждениями может руководить Гергиев.В прошлом году Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки. Через год, 2 мая текущего года Гергиев на встрече с Путиным признался, что готов к масштабным задачам по работе с театрами, "доскональному анализу состояния 20-30 театров России". Он подчеркнул, что может бросить максимальные усилия на решение задач театров. Кроме того, Гергиев рассказал президенту об идее о создании четырех крупных культурных центров.

https://ria.ru/20231201/gergiev-1913195206.html

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валерий гергиев, большой театр, мариинский театр, россия, ссср, общество, владимир урин