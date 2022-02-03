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ЧП и аварии на морских судах в России в 2021-2022 годах

ЧП и аварии на морских судах в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 03.02.2022

ЧП и аварии на морских судах в России в 2021-2022 годах

в Мурманской области промысловое судно МРБ-1633 ударилось о скалу и получило пробоину в Баренцевом море. ЧП произошло примерно в 200 метрах от берега. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:35

2022-02-03T16:35

2022-02-03T16:35

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20223 февраля в Мурманской области промысловое судно МРБ-1633 ударилось о скалу и получило пробоину в Баренцевом море. ЧП произошло примерно в 200 метрах от берега.Четыре члена экипажа, сумевшие спастись, взяты на борт вертолета МЧС. Поиски одного члена экипажа продолжаются. 2 февраля краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, часть судна – над водой. Один член экипажа погиб, эвакуированы с судна 14 человек. Судовладелец сообщал, что судно затонуло за несколько минут. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Разлива топлива нет. Предварительно установлено, что судно ушло на дно у причала номер шесть в результате крена. 23 января в акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморских островов, принадлежностью Великобритании.Все очаги горения на танкере удалось полностью ликвидировать при помощи аэрозольных шашек. К ликвидации последствий пожара привлекались в общей сложности 27 человек и три единицы техники. Экипаж, состоявший из россиян, эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии. Никто не пострадал. Вечером 13 января судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в порт Астрахань с 1,5 тысячи тонн готовой продукции, село на мель на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Повреждений оно не получило, судовой канал был открыт в обоих направлениях. 15 января в 08.40 (07.40 мск) судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань. 202125 декабря пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока, в районе острова Клыкова. Судно, следовавшее с острова Попова в сторону острова Русского через пролив Старка, потеряло грибной винт и лишилось хода. На борту баржи было четыре человека. Они были эвакуированы, никто не пострадал.13 декабря во Владивостоке произошел пожар на борту морозильного рыболовного траулера "Антур", принадлежащего ООО "Итеррыбфлот", и ошвартованного у причала Диомидовского рыбного порта. Пострадали четыре человека. Пожар произошел в судовом помещении в ходе сварочных работ. Площадь возгорания составила около 10 "квадратов". 6 декабря у берегов Сахалина сел на мель сухогруз Xing Yuan. На борту судна находился экипаж из 12 граждан КНР и 103 тонны топлива. Экипаж был эвакуирован. По данным морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз повреждений не получил. 21 ноября в Волго-Каспийском морском судоходном канале Астраханской области теплоход "Абескун" сел на мель. Судно следовало по маршруту: месторождение имени Филановского – порт Астрахань. На теплоходе находились восемь членов экипажа. Пострадавших нет, судовой ход нарушен не был. 22 ноября стало известно, что теплоход самостоятельно снялся с мели.9 ноября в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Все члены экипажа были эвакуированы. 15 сентября судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину и село на мель в проливе Югорский Шар Карского моря. Двенадцать членов экипажа севшего на мель судна были эвакуированы на теплоход "Алексей Марышев". Пострадавших не было. Угроза затопления судна отсутствовала, утечки топлива не было.28 апреля произошел пожар на сухогрузе "Таймыр", стоявшем у причала порта Экономия в Архангельске. В трюме судна загорелась тара на площади 10 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На место были немедленно направлены силы и средства в количестве 9 единиц техники и 33 человек личного состава. Работы по тушению пожара осложнялись тем, что в трюме находилось 146 тонн утеплителя, который требовалось разгрузить. Спустя несколько часов, открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пострадавших не было – члены экипажа эвакуировались на причал самостоятельно. 20 апреля вспыхнул пожар на буксире "Прибой", у причала в поселке Ретинское Кольского района Мурманской области. Возгорание произошло в одном из помещений судна, пришвартованного к плавучей бочке в акватории Кольского залива Баренцева моря. На место происшествие было вызвано пожарное судно "Виктор Петров". Спустя пять часов пожар был ликвидирован. 8 апреля в Охотском море произошел пожар на рыболовецком траулере "Ахтиар". На борту находились 84 человека. На помощь траулеру пришло спасательное судно Росрыболовства. Спустя некоторое время возгорание было устранено, пострадавших не было. 6 марта утром в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море загорелось российское судно "Витим" с 30 рыбаками. Возгорание произошло в рыбном цеху, моряки сами начали тушить пожар, в этом им помог экипаж спасательного судна. Пострадавших не было, члены экипажа эвакуированы и доставлены во Владивосток на судне "Алчан". 8 марта горевшее судно отбуксировали к берегу в Приморье. 21 февраля в Баренцевом море у полуострова Рыбачий произошел отказ основного двигателя на траулере Polaris, владельцем которого является мурманская компания АО "Норд-Вест Ф.К." По данным МЧС, на борту находились 10 человек, их состояние удовлетворительное. В ночь на 22 февраля потерявший ход траулер взяло на буксир спасательное судно Росрыболовства "Мурманрыба". 14 января в Астраханской области в северной части Каспийского моря, на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "Композитор Гасанов", следовавший в Иран. Судовой экипаж составлял 16 человек. Повреждений корпуса судна не произошло, загрязнений акватории не было. 5 января в Охотском море потерял ход траулер "Герои Даманского", опасности для 60 моряков на борту не было. Причиной являлись намотанные на винт сети. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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