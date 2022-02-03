https://ria.ru/20220203/moryak-1770860548.html
Один моряк пропал при ЧП в Баренцевом море
Один моряк пропал при ЧП в Баренцевом море - РИА Новости, 03.02.2022
Один моряк пропал при ЧП в Баренцевом море
Промысловое судно получило пробоину в Баренцевом море в Мурманской области - неизвестна судьба одного члена экипажа, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:54
2022-02-03T13:54
2022-02-03T14:43
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
баренцево море
происшествия
россия
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МОСКВА/МУРМАНСК, 3 фев - РИА Новости. Промысловое судно получило пробоину в Баренцевом море в Мурманской области - неизвестна судьба одного члена экипажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При ударе о скалу получило пробоину при ведении промысла судно МРБ-1633", - сказал собеседник агентства.По его словам, ЧП произошло примерно в 200 метрах от берега. Четверо членов экипажа в настоящее время находятся на скалах, "остается неизвестной судьба одного моряка"."На аварийном маломерном судне находилось пять человек, из них четверо находятся в зоне видимости капитана танкера "Тимофей Глуженко" на скалах на острове Зеленецкий акватории Баренцева моря, поиски одного члена экипажа продолжаются", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолет МИ-8 ФКУ "Северо-Западного авиационно-спасательного центра" прибыл к месту ПСР. Для мониторинга акватории на месте находится танкер "Айсигл".Информацию подтвердил РИА Новости и другой источник в экстренных службах региона: "Четверо спаслись, по предварительным данным, поиски одного ведутся".Высота волн в районе ЧП достигает трех метров. К месту летит спасательный вертолет Ми-8.О факте инцидента ранее сообщило региональное управление МЧС РФ, однако данные о пропавшем не публиковались. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220202/akvanavt-1770601326.html
https://ria.ru/20220123/tanker-1769104861.html
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мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баренцево море, происшествия, россия
13:54 03.02.2022 (обновлено: 14:43 03.02.2022)
Один моряк пропал при ЧП в Баренцевом море
В Баренцевом море один моряк пропал после того, как промысловое судно получило пробоину
МОСКВА/МУРМАНСК, 3 фев - РИА Новости. Промысловое судно получило пробоину в Баренцевом море в Мурманской области - неизвестна судьба одного члена экипажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При ударе о скалу получило пробоину при ведении промысла судно МРБ-1633", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло примерно в 200 метрах от берега. Четверо членов экипажа в настоящее время находятся на скалах, "остается неизвестной судьба одного моряка".
"На аварийном маломерном судне находилось пять человек, из них четверо находятся в зоне видимости капитана танкера "Тимофей Глуженко" на скалах на острове Зеленецкий акватории Баренцева моря
, поиски одного члена экипажа продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет МИ-8 ФКУ "Северо-Западного авиационно-спасательного центра" прибыл к месту ПСР. Для мониторинга акватории на месте находится танкер "Айсигл".
Информацию подтвердил РИА Новости и другой источник в экстренных службах региона: "Четверо спаслись, по предварительным данным, поиски одного ведутся".
Высота волн в районе ЧП достигает трех метров. К месту летит спасательный вертолет Ми-8.
О факте инцидента ранее сообщило региональное управление МЧС РФ
, однако данные о пропавшем не публиковались. Обстоятельства происшествия выясняются.