https://ria.ru/20220203/moryak-1770860548.html

Один моряк пропал при ЧП в Баренцевом море

Один моряк пропал при ЧП в Баренцевом море - РИА Новости, 03.02.2022

Один моряк пропал при ЧП в Баренцевом море

Промысловое судно получило пробоину в Баренцевом море в Мурманской области - неизвестна судьба одного члена экипажа, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:54

2022-02-03T13:54

2022-02-03T14:43

мурманская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

баренцево море

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591390319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2661ee64732b08617ab9d5f28c5b3c80.jpg

МОСКВА/МУРМАНСК, 3 фев - РИА Новости. Промысловое судно получило пробоину в Баренцевом море в Мурманской области - неизвестна судьба одного члена экипажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При ударе о скалу получило пробоину при ведении промысла судно МРБ-1633", - сказал собеседник агентства.По его словам, ЧП произошло примерно в 200 метрах от берега. Четверо членов экипажа в настоящее время находятся на скалах, "остается неизвестной судьба одного моряка"."На аварийном маломерном судне находилось пять человек, из них четверо находятся в зоне видимости капитана танкера "Тимофей Глуженко" на скалах на острове Зеленецкий акватории Баренцева моря, поиски одного члена экипажа продолжаются", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолет МИ-8 ФКУ "Северо-Западного авиационно-спасательного центра" прибыл к месту ПСР. Для мониторинга акватории на месте находится танкер "Айсигл".Информацию подтвердил РИА Новости и другой источник в экстренных службах региона: "Четверо спаслись, по предварительным данным, поиски одного ведутся".Высота волн в районе ЧП достигает трех метров. К месту летит спасательный вертолет Ми-8.О факте инцидента ранее сообщило региональное управление МЧС РФ, однако данные о пропавшем не публиковались. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220202/akvanavt-1770601326.html

https://ria.ru/20220123/tanker-1769104861.html

мурманская область

баренцево море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баренцево море, происшествия, россия