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В Астраханской области теплоход сел на мель
В Астраханской области теплоход сел на мель - РИА Новости, 21.11.2021
В Астраханской области теплоход сел на мель
В Волго-Каспийском морском судоходном канале Астраханской области теплоход сел на мель, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:22
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происшествия
астраханская область
астрахань
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя — РИА Новости. В Волго-Каспийском морском судоходном канале Астраханской области теплоход сел на мель, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 16:55 (15:55 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что в Икряненском районе на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Абескун", — сказал он.Судно следовало по маршруту: месторождение имени Филановского — порт Астрахань. На теплоходе находились восемь членов экипажа. Пострадавших нет, судовой ход не нарушен.
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происшествия, астраханская область, астрахань, россия
17:22 21.11.2021 (обновлено: 20:26 21.11.2021)
 
В Астраханской области теплоход сел на мель

В Астраханской области теплоход сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиТеплоход "Абескун", севший на мель в Астраханской области
Теплоход Абескун, севший на мель в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя — РИА Новости. В Волго-Каспийском морском судоходном канале Астраханской области теплоход сел на мель, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
"В 16:55 (15:55 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что в Икряненском районе на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Абескун", — сказал он.
Судно следовало по маршруту: месторождение имени Филановского — порт Астрахань. На теплоходе находились восемь членов экипажа. Пострадавших нет, судовой ход не нарушен.
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