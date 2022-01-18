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ДТП с участием туристов — граждан России за рубежом в 2020 — 2022 годах

ДТП с участием туристов — граждан России за рубежом в 2020 — 2022 годах - РИА Новости, 18.01.2022

ДТП с участием туристов — граждан России за рубежом в 2020 — 2022 годах

в Доминикане автобус, в котором ехали в том числе российские туристы, попал в ДТП. В результате ДТП пострадали шесть россиян, в том числе ребенок. Пострадавшие... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:38

2022-01-18T17:38

2022-01-18T17:37

справки

дтп

египет

доминикана

следственный комитет россии (ск рф)

туристы

anex tour

россия

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202218 января в Доминикане автобус, в котором ехали в том числе российские туристы, попал в ДТП. В результате ДТП пострадали шесть россиян, в том числе ребенок. Пострадавшие россияне были клиентами компании компании ANEX Tour. Там уточнили, что туристы купили экскурсию у стороннего агентства. По информации страховой компании ERV, жизням пострадавших граждан России ничего не угрожает, но туристы получили серьезные травмы. 3 января в Белоруссии на 120-м километре автодороги М-8 (Витебская область) туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным СК Белоруссии, в автобусе находились 42 человека, почти все – граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 4 января стало известно, что двух наиболее пострадавших в ДТП россиянок было решено перевезти в Россию для дальнейшего лечения, остальные российские туристы были выписаны. 202116 декабря в Египте, в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха, автобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП. Пострадали четыре человека, они были госпитализированы.31 октября в Турции в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. Водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали девять российских граждан.16 октября в турецкой провинции Анталья в районе Манавгат микроавтобус, в котором были российские туристы, перевернулся на скользкой дороге. Пострадали экскурсовод и семеро россиян.31 августа в Египте во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте.2 августа в турецкой провинции Анталья в районе Сиде автобус, который вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В автобусе находились 22 российских туриста, которые должны были вылетать вечерним рейсом в Самару. Пострадали 18 человек. Трое погибли, в том числе 15-летний подросток.21 июля в Турции на горной дороге в местечке Акчаты (уезд Аланья) произошло ДТП с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов. По информации правоохранительных органов, в результате аварии погиб один иностранный гражданин и пострадали девять человек, включая двух граждан России.19 июля вечером в Турции в районе курортного поселка Махмутлар недалеко от Алании российскую туристку сбил мотоциклист, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии женщина упала на проезжую часть, после чего еще несколько метров вперед ее протащил за собой мотоцикл. Туристка скончалась, а водитель получил легкие травмы.16 июня в Абхазии автомобиль с шестью туристами из России при выезде из Гагрского тоннеля слетел в овраг. Двое россиян были госпитализированы.2 июня в Египте около пункта оплаты проезда в микроавтобус туристической компании, в котором были несколько туристов из России, на большой скорости врезалась легковая машина, в результате чего он перевернулся. В ДТП погибла гражданка России и еще 11 человек, в том числе семь россиян, получили ранения.10 апреля в Турции на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП погибла одна туристка, пострадали 26 россиян.19 февраля в Египте на трассе Шарм-эш-Шейх – Каир произошло ДТП с участием туристического автобуса. В автобусе находились около 60 туристов из разных стран. Несколько граждан РФ получили незначительные ушибы.20202 октября в Анталье (Турция) по пути в аэропорт на встречной полосе столкнулись автобус с россиянами и легковой автомобиль. Пострадал один человек.18 сентября представитель генконсульства РФ в турецкой Анталье заявил, что автобус с туристами из России попал в аварию в районе Аланьи. В аварии пострадали 11 человек.12 августа в Абхазии в результате ДТП пропала жительница Санкт-Петербурга. Пропавшая каталась со своим парнем на квадроцикле. В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге молодой человек не справился с управлением, и квадроцикл упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы, мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь. 15 августа стало известно, что тело пропавшей россиянки была найдено в реке Бзыбь Гагрского района Абхазии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, дтп, египет, доминикана, следственный комитет россии (ск рф), туристы, anex tour, россия