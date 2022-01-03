16:13 03.01.2022 (обновлено: 21:19 03.01.2022)
В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадали более 40 россиян
В Витебской области туристический автобус столкнулся с Renault, пострадал 41 россиянин
МИНСК, 3 янв — РИА Новости. В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек, сообщил белорусский Следственный комитет в Тelegram-канале.
По данным ведомства, это произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
В белорусском Минздраве уточнили, что в аварии пострадал 41 россиянин, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, остальные — в легком. Всех доставили областную клиническую больницу Витебска. Как сообщил РИА Новости главврач Евгений Матусевич, опасений за жизни пациентов нет.
"В большинстве своем пациенты средней тяжести, в удовлетворительном состоянии. Несколько есть тяжелых, но все, что надо, делается для них. Они стабильные. На данный момент угроза жизни устранена у всех, вся необходимая помощь им оказана в полном объеме", — добавил собеседник агентства.
Российские дипломаты в курсе произошедшего и находятся на связи с компетентными органами Белоруссии, в Витебске работает почетный консул, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев.
В белорусском МВД добавили, что авария произошла около двух часов дня. Из-за столкновения туристический автобус "Скания", направлявшийся в Витебск, опрокинулся. Погибший водитель Renault — 31-летний житель Кричева (Могилевская область).
На месте происшествия работают следователи, судмедэксперты, сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".