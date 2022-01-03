https://ria.ru/20220103/dtp-1766490618.html

В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадали более 40 россиян

В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадали более 40 россиян - РИА Новости, 03.01.2022

В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадали более 40 россиян

В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек, сообщил белорусский... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:13

2022-01-03T16:13

2022-01-03T21:19

в мире

белоруссия

витебская область

туризм

дтп с российскими туристами в белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766497120_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1be89ea45e8377aa331ee14664e6369.jpg

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек, сообщил белорусский Следственный комитет в Тelegram-канале.По данным ведомства, это произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека.В белорусском Минздраве уточнили, что в аварии пострадал 41 россиянин, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, остальные — в легком. Всех доставили областную клиническую больницу Витебска. Как сообщил РИА Новости главврач Евгений Матусевич, опасений за жизни пациентов нет.Российские дипломаты в курсе произошедшего и находятся на связи с компетентными органами Белоруссии, в Витебске работает почетный консул, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев.В белорусском МВД добавили, что авария произошла около двух часов дня. Из-за столкновения туристический автобус "Скания", направлявшийся в Витебск, опрокинулся. Погибший водитель Renault — 31-летний житель Кричева (Могилевская область).На месте происшествия работают следователи, судмедэксперты, сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

белоруссия

витебская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ДТП с автобусом в Витебской области. Видео МВД Беларуси В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек. Это произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека. 2022-01-03T16:13 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, витебская область, видео, дтп с российскими туристами в белоруссии