https://ria.ru/20211216/dtp-1764063334.html

В Египте четверо россиян пострадали в ДТП

В Египте четверо россиян пострадали в ДТП - РИА Новости, 16.12.2021

В Египте четверо россиян пострадали в ДТП

Автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Египте, сообщило посольство России в арабской республике. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:24

2021-12-16T15:24

2021-12-16T21:22

туризм

общество

египет

новости - туризм

туристы

туризм

россия

каир (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbdda0c8fa499fc553c32d9b81bd5824.jpg

КАИР, 16 дек — РИА Новости. Автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Египте, сообщило посольство России в арабской республике.ДТП произошло 16 декабря близ международного аэропорта Шарм-эш-Шейха."Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города", — рассказали в дипмиссии.Там уточнили, что они получили травмы легкой и средней тяжести.Дипломаты следят за ситуацией и оказывают необходимое содействие гражданам.По информации Федерального агентства по туризму, россияне отдыхали в Египте через туроператора Anex Tour, они застрахованы."Ростуризм держит на контроле ситуацию с дорожно-транспортным происшествием в Шарм-эш-Шейхе с участием туристического автобуса", — отметили в пресс-службе ведомства. Оперативные сведения об аварии можно получить в консульском отделе по телефону: +2-023-748-63-93.

https://ria.ru/20210913/dtp-1749846966.html

https://ria.ru/20211016/dtp-1754845469.html

египет

россия

каир (город)

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, египет, новости - туризм, туристы, туризм, россия, каир (город), шарм-эш-шейх