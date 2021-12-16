https://ria.ru/20211216/dtp-1764063334.html
В Египте четверо россиян пострадали в ДТП
В Египте четверо россиян пострадали в ДТП - РИА Новости, 16.12.2021
В Египте четверо россиян пострадали в ДТП
Автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Египте, сообщило посольство России в арабской республике. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:24
2021-12-16T15:24
2021-12-16T21:22
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КАИР, 16 дек — РИА Новости. Автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Египте, сообщило посольство России в арабской республике.ДТП произошло 16 декабря близ международного аэропорта Шарм-эш-Шейха."Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города", — рассказали в дипмиссии.Там уточнили, что они получили травмы легкой и средней тяжести.Дипломаты следят за ситуацией и оказывают необходимое содействие гражданам.По информации Федерального агентства по туризму, россияне отдыхали в Египте через туроператора Anex Tour, они застрахованы."Ростуризм держит на контроле ситуацию с дорожно-транспортным происшествием в Шарм-эш-Шейхе с участием туристического автобуса", — отметили в пресс-службе ведомства. Оперативные сведения об аварии можно получить в консульском отделе по телефону: +2-023-748-63-93.
https://ria.ru/20210913/dtp-1749846966.html
https://ria.ru/20211016/dtp-1754845469.html
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общество, египет, новости - туризм, туристы, туризм, россия, каир (город), шарм-эш-шейх
15:24 16.12.2021 (обновлено: 21:22 16.12.2021)
В Египте четверо россиян пострадали в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте, пострадали четыре человека