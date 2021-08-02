https://ria.ru/20210802/dtp-1744072783.html

Стали известны подробности ДТП с российскими туристами в Турции

Стали известны подробности ДТП с российскими туристами в Турции - РИА Новости, 02.08.2021

Стали известны подробности ДТП с российскими туристами в Турции

В автобусе, попавшем в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области, пострадавшие размещены в четырех больницах, сообщили РИА Новости в туроператоре... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:30

2021-08-02T20:30

2021-08-02T22:57

в мире

турция

авто

интурист

дтп с российскими туристами в турции

туризм

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В автобусе, попавшем в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области, пострадавшие размещены в четырех больницах, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист"."Большинство туристов в автобусе, который попал в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области. Сейчас их разместили в четырех больницах", - сообщили в компании.Автобус, который попал в ДТП в Турции, перевозил 22 российских туриста, среди них 9 детей, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист".Ранее турецкие СМИ сообщили, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.Водитель автобуса, перевозившего россиян и попавшего в ДТП в турецкой Анталье, госпитализирован, сообщили РИА Новости в дорожной полиции Антальи.Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что три человека погибли и пятеро получили тяжелые ранения в результате ДТП с автобусом в районе Сиде. По данным туроператора "Интурист", погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось."Пока точную причину аварии определить нельзя. Сам водитель находится в больнице", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что предварительное расследование на месте происшествия подходит к концу, дорога освобождается для проезда транспорта.Позже в компании уточнили, что все туристы, которые находились в автобусе, были из Самарской области.

https://ria.ru/20210802/pogibshie-1744069476.html

турция

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в мире, турция, авто, интурист, дтп с российскими туристами в турции