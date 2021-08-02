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Туризм
https://ria.ru/20210802/dtp-1744072783.html
Стали известны подробности ДТП с российскими туристами в Турции
Стали известны подробности ДТП с российскими туристами в Турции - РИА Новости, 02.08.2021
Стали известны подробности ДТП с российскими туристами в Турции
В автобусе, попавшем в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области, пострадавшие размещены в четырех больницах, сообщили РИА Новости в туроператоре... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:30
2021-08-02T22:57
в мире
турция
авто
интурист
дтп с российскими туристами в турции
туризм
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В автобусе, попавшем в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области, пострадавшие размещены в четырех больницах, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист"."Большинство туристов в автобусе, который попал в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области. Сейчас их разместили в четырех больницах", - сообщили в компании.Автобус, который попал в ДТП в Турции, перевозил 22 российских туриста, среди них 9 детей, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист".Ранее турецкие СМИ сообщили, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.Водитель автобуса, перевозившего россиян и попавшего в ДТП в турецкой Анталье, госпитализирован, сообщили РИА Новости в дорожной полиции Антальи.Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что три человека погибли и пятеро получили тяжелые ранения в результате ДТП с автобусом в районе Сиде. По данным туроператора "Интурист", погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось."Пока точную причину аварии определить нельзя. Сам водитель находится в больнице", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что предварительное расследование на месте происшествия подходит к концу, дорога освобождается для проезда транспорта.Позже в компании уточнили, что все туристы, которые находились в автобусе, были из Самарской области.
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в мире, турция, авто, интурист, дтп с российскими туристами в турции
20:30 02.08.2021 (обновлено: 22:57 02.08.2021)
 
Стали известны подробности ДТП с российскими туристами в Турции

В автобусе, попавшем в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области

На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В автобусе, попавшем в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области, пострадавшие размещены в четырех больницах, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист".
"Большинство туристов в автобусе, который попал в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области. Сейчас их разместили в четырех больницах", - сообщили в компании.
Автобус, который попал в ДТП в Турции, перевозил 22 российских туриста, среди них 9 детей, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист".
Ранее турецкие СМИ сообщили, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Вчера, 20:06
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех человек
Водитель автобуса, перевозившего россиян и попавшего в ДТП в турецкой Анталье, госпитализирован, сообщили РИА Новости в дорожной полиции Антальи.
Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что три человека погибли и пятеро получили тяжелые ранения в результате ДТП с автобусом в районе Сиде. По данным туроператора "Интурист", погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.
"Пока точную причину аварии определить нельзя. Сам водитель находится в больнице", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что предварительное расследование на месте происшествия подходит к концу, дорога освобождается для проезда транспорта.
Позже в компании уточнили, что все туристы, которые находились в автобусе, были из Самарской области.
 
ТуризмВ миреТурцияАвтоИнтуристДТП с российскими туристами в Турции
 
 
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