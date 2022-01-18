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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Российские туристы попали в аварию в Доминикане
Российские туристы попали в аварию в Доминикане - РИА Новости, 18.01.2022
Российские туристы попали в аварию в Доминикане
Шестеро россиян, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Доминиканской Республике, сообщил портал Tourinews. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:24
2022-01-18T18:09
туризм
дтп
доминикана
новости - туризм
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туризм
anex tour
происшествия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Шестеро россиян, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Доминиканской Республике, сообщил портал Tourinews.По данным издания, травмы получили 15 пассажиров туристического автобуса, его водитель погиб. Отдыхающие ехали на экскурсию на полуостров Саману. Причиной аварии стало столкновение с двумя микроавтобусами, перевозившими сотрудников отеля и туристической компании. Власти начали расследование.Как подтвердили РИА Новости в компании ANEX Tour, в ДТП в Доминикане пострадали шесть ее клиентов, купивших экскурсию у стороннего агентства.Там также уточнили, что все туристы застрахованы. Компания находится на связи с клиентами и оказывает им необходимую поддержку. Возвращение россиян на родину запланировано на 19 и 20 января.Подробности ДТП РИА Новости рассказал руководитель отдела посольства России в Пунта-Кане Вячеслав Панков. По данным дипломата, авария произошла накануне в шесть часов утра, шесть человек получили легкие травмы и ушибы."Четверо были выписаны из больницы сразу с синяками и царапинами, одна женщина остается в больнице и сегодня должна быть выписана, и еще один человек от госпитализации отказался", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в момент ДТП было еще темно. Водитель автобуса с туристами пытался избежать столкновения с мотоциклистом, который ехал без света, и выехал на встречную полосу.
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дтп, доминикана, новости - туризм, туристы, туризм, anex tour, происшествия
15:24 18.01.2022 (обновлено: 18:09 18.01.2022)
 
Российские туристы попали в аварию в Доминикане

В Доминикане попал в аварию автобус с туристами, среди которых были россияне

© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Бедные районы Санто-Доминго, вид с фуникулера
Доминикана. Бедные районы Санто-Доминго, вид с фуникулера - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Шестеро россиян, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Доминиканской Республике, сообщил портал Tourinews.
По данным издания, травмы получили 15 пассажиров туристического автобуса, его водитель погиб. Отдыхающие ехали на экскурсию на полуостров Саману. Причиной аварии стало столкновение с двумя микроавтобусами, перевозившими сотрудников отеля и туристической компании. Власти начали расследование.
Как подтвердили РИА Новости в компании ANEX Tour, в ДТП в Доминикане пострадали шесть ее клиентов, купивших экскурсию у стороннего агентства.

"Четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются", — сообщил туроператор.

Там также уточнили, что все туристы застрахованы. Компания находится на связи с клиентами и оказывает им необходимую поддержку. Возвращение россиян на родину запланировано на 19 и 20 января.
Подробности ДТП РИА Новости рассказал руководитель отдела посольства России в Пунта-Кане Вячеслав Панков. По данным дипломата, авария произошла накануне в шесть часов утра, шесть человек получили легкие травмы и ушибы.
"Четверо были выписаны из больницы сразу с синяками и царапинами, одна женщина остается в больнице и сегодня должна быть выписана, и еще один человек от госпитализации отказался", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что в момент ДТП было еще темно. Водитель автобуса с туристами пытался избежать столкновения с мотоциклистом, который ехал без света, и выехал на встречную полосу.
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