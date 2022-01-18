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Российские туристы попали в аварию в Доминикане

Российские туристы попали в аварию в Доминикане - РИА Новости, 18.01.2022

Российские туристы попали в аварию в Доминикане

Шестеро россиян, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Доминиканской Республике, сообщил портал Tourinews. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:24

2022-01-18T15:24

2022-01-18T18:09

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Шестеро россиян, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Доминиканской Республике, сообщил портал Tourinews.По данным издания, травмы получили 15 пассажиров туристического автобуса, его водитель погиб. Отдыхающие ехали на экскурсию на полуостров Саману. Причиной аварии стало столкновение с двумя микроавтобусами, перевозившими сотрудников отеля и туристической компании. Власти начали расследование.Как подтвердили РИА Новости в компании ANEX Tour, в ДТП в Доминикане пострадали шесть ее клиентов, купивших экскурсию у стороннего агентства.Там также уточнили, что все туристы застрахованы. Компания находится на связи с клиентами и оказывает им необходимую поддержку. Возвращение россиян на родину запланировано на 19 и 20 января.Подробности ДТП РИА Новости рассказал руководитель отдела посольства России в Пунта-Кане Вячеслав Панков. По данным дипломата, авария произошла накануне в шесть часов утра, шесть человек получили легкие травмы и ушибы."Четверо были выписаны из больницы сразу с синяками и царапинами, одна женщина остается в больнице и сегодня должна быть выписана, и еще один человек от госпитализации отказался", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в момент ДТП было еще темно. Водитель автобуса с туристами пытался избежать столкновения с мотоциклистом, который ехал без света, и выехал на встречную полосу.

https://ria.ru/20220108/egipet-1766943579.html

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