https://ria.ru/20211016/dtp-1754845469.html

В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП

В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 16.10.2021

В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП

Микроавтобус, в котором были российские туристы, перевернулся в Турции, сообщает газета Hurriyet. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T11:04

2021-10-16T11:04

2021-10-16T17:11

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АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Микроавтобус, в котором были российские туристы, перевернулся в Турции, сообщает газета Hurriyet.Авария произошла в районе Манавгат в провинции Анталья. Как пишет издание, из-за дождя водитель микроавтобуса, перевозившего туристов, не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло, она съехала с трассы и перевернулась. Пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло.Восемь человек доставили в больницу, семеро из них россияне. По сведениям издания, их жизни ничего не угрожает.Российское генконсульство подтвердило, что в аварии пострадали семеро россиян. В дипмиссии отметили, что находятся на связи с местными властями, туроператором и администрациями медицинских учреждений. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20211016/dtp-1754861775.html

анталья (провинция)

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Место ДТП с российскими гражданами на юге Турции Кадры с места ДТП в Анталье, где перевернулся автобус с российскими туристами. Авария произошла в районе Манавгата. По данным газеты Hürriyet, пострадали восемь человек, семеро из них — россияне, эту информацию подтвердило Генконсульство РФ в Анталье. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, из-за дождя на скользкой дороге водитель не справился с управлением, автобус занесло, а затем он перевернулся 2021-10-16T11:04 true PT0M55S

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в мире, анталья (провинция), новости - туризм, туристы