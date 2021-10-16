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Туризм
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В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП
В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 16.10.2021
В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП
Микроавтобус, в котором были российские туристы, перевернулся в Турции, сообщает газета Hurriyet. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:04
2021-10-16T17:11
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АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Микроавтобус, в котором были российские туристы, перевернулся в Турции, сообщает газета Hurriyet.Авария произошла в районе Манавгат в провинции Анталья. Как пишет издание, из-за дождя водитель микроавтобуса, перевозившего туристов, не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло, она съехала с трассы и перевернулась. Пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло.Восемь человек доставили в больницу, семеро из них россияне. По сведениям издания, их жизни ничего не угрожает.Российское генконсульство подтвердило, что в аварии пострадали семеро россиян. В дипмиссии отметили, что находятся на связи с местными властями, туроператором и администрациями медицинских учреждений. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.
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Место ДТП с российскими гражданами на юге Турции
Кадры с места ДТП в Анталье, где перевернулся автобус с российскими туристами. Авария произошла в районе Манавгата. По данным газеты Hürriyet, пострадали восемь человек, семеро из них — россияне, эту информацию подтвердило Генконсульство РФ в Анталье. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, из-за дождя на скользкой дороге водитель не справился с управлением, автобус занесло, а затем он перевернулся
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в мире, анталья (провинция), новости - туризм, туристы
11:04 16.10.2021 (обновлено: 17:11 16.10.2021)
 
В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП

Семеро российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье

Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Микроавтобус, в котором были российские туристы, перевернулся в Турции, сообщает газета Hurriyet.
Авария произошла в районе Манавгат в провинции Анталья. Как пишет издание, из-за дождя водитель микроавтобуса, перевозившего туристов, не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло, она съехала с трассы и перевернулась. Пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло.
Восемь человек доставили в больницу, семеро из них россияне. По сведениям издания, их жизни ничего не угрожает.
Российское генконсульство подтвердило, что в аварии пострадали семеро россиян. В дипмиссии отметили, что находятся на связи с местными властями, туроператором и администрациями медицинских учреждений. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Вчера, 15:39
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