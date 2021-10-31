https://ria.ru/20211031/antalya-1757114465.html

В Анталье выписали пятерых россиян, пострадавших в ДТП

В Анталье выписали пятерых россиян, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 31.10.2021

В Анталье выписали пятерых россиян, пострадавших в ДТП

Пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в генконсульстве... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:20

2021-10-31T19:20

2021-10-31T20:10

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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе."По состоянию на 18.00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей", - сказал представитель российского генконсульства.Ранее в воскресенье российская дипмиссия сообщила, что в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20211031/otravlenie-1757080280.html

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