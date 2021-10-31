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Туризм
https://ria.ru/20211031/antalya-1757114465.html
В Анталье выписали пятерых россиян, пострадавших в ДТП
В Анталье выписали пятерых россиян, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 31.10.2021
В Анталье выписали пятерых россиян, пострадавших в ДТП
Пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в генконсульстве... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T19:20
2021-10-31T20:10
в мире
турция
анталья (провинция)
россия
туризм
новости - туризм
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе."По состоянию на 18.00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей", - сказал представитель российского генконсульства.Ранее в воскресенье российская дипмиссия сообщила, что в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан.
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в мире, турция, анталья (провинция), россия, новости - туризм
19:20 31.10.2021 (обновлено: 20:10 31.10.2021)
 
В Анталье выписали пятерых россиян, пострадавших в ДТП

В Анталье выписали пятерых россиян, пострадавших в ДТП с автобусом

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе.
"По состоянию на 18.00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей", - сказал представитель российского генконсульства.
Ранее в воскресенье российская дипмиссия сообщила, что в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан.
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