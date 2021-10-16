https://ria.ru/20211016/dtp-1754857943.html

В АТОР рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции россиян

В АТОР рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции россиян - РИА Новости, 16.10.2021

В АТОР рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции россиян

Состояние российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Анталье, оценивается как хорошее, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T14:26

2021-10-16T14:26

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туризм

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Состояние российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Анталье, оценивается как хорошее, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости, что 7 россиян пострадали в ДТП с автобусом, они доставлены в больницу."Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", - указала Ломидзе.

https://ria.ru/20211016/dtp-1754861775.html

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Место ДТП с российскими гражданами на юге Турции Кадры с места ДТП в Анталье, где перевернулся автобус с российскими туристами. Авария произошла в районе Манавгата. По данным газеты Hürriyet, пострадали восемь человек, семеро из них — россияне, эту информацию подтвердило Генконсульство РФ в Анталье. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, из-за дождя на скользкой дороге водитель не справился с управлением, автобус занесло, а затем он перевернулся 2021-10-16T14:26 true PT0M55S

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