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Туризм
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Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане
Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане - РИА Новости, 18.01.2022
Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане
Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, погиб один человек, среди 15 пострадавших - шесть россиян, сообщает портал Tourinews. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:59
2022-01-18T16:37
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, погиб один человек, среди 15 пострадавших - шесть россиян, сообщает портал Tourinews.Жертвой аварии стал водитель автобуса. Один из пострадавших россиян – ребенок.
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доминикана, в мире, авто, новости - туризм
15:59 18.01.2022 (обновлено: 16:37 18.01.2022)
 
Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Шестеро россиян, включая ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

© Pixabay / 99mimimi Улица в Санто-Доминго
Улица в Санто-Доминго - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Pixabay / 99mimimi
Улица в Санто-Доминго
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, погиб один человек, среди 15 пострадавших - шесть россиян, сообщает портал Tourinews.
Жертвой аварии стал водитель автобуса. Один из пострадавших россиян – ребенок.
 
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