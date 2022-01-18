https://ria.ru/20220118/dtp-1768398256.html
Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане
Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане - РИА Новости, 18.01.2022
Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане
Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, погиб один человек, среди 15 пострадавших - шесть россиян, сообщает портал Tourinews. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:59
2022-01-18T15:59
2022-01-18T16:37
туризм
доминикана
в мире
авто
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745878885_20:0:1801:1002_1920x0_80_0_0_73bb54f7bd1e628ac87fd5b5236be3cb.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, погиб один человек, среди 15 пострадавших - шесть россиян, сообщает портал Tourinews.Жертвой аварии стал водитель автобуса. Один из пострадавших россиян – ребенок.
доминикана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745878885_242:0:1578:1002_1920x0_80_0_0_d3ce7cd4a903dba9cd9cb0eb2e34fba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доминикана, в мире, авто, новости - туризм
15:59 18.01.2022 (обновлено: 16:37 18.01.2022)
Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане
Шестеро россиян, включая ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане