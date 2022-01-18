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Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане - РИА Новости, 18.01.2022

Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, погиб один человек, среди 15 пострадавших - шесть россиян, сообщает портал Tourinews. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:59

2022-01-18T15:59

2022-01-18T16:37

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, погиб один человек, среди 15 пострадавших - шесть россиян, сообщает портал Tourinews.Жертвой аварии стал водитель автобуса. Один из пострадавших россиян – ребенок.

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