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Туризм
https://ria.ru/20220104/dtp-1766560684.html
Двух пострадавших в ДТП в Белоруссии туристок перевезут на лечение в Россию
Двух пострадавших в ДТП в Белоруссии туристок перевезут на лечение в Россию - РИА Новости, 04.01.2022
Двух пострадавших в ДТП в Белоруссии туристок перевезут на лечение в Россию
Двух наиболее пострадавших в ДТП в Витебской области Белоруссии россиянок решено перевезти в Россию для дальнейшего лечения, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:22
2022-01-04T17:02
белоруссия
витебск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
министерство здравоохранения белоруссии
россия
дтп с российскими туристами в белоруссии
туризм
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МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Двух наиболее пострадавших в ДТП в Витебской области Белоруссии россиянок решено перевезти в Россию для дальнейшего лечения, сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Елена Кроткова.Ранее СК Белоруссии сообщил, что 3 января в Витебской области водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, в автобусе находились 42 человека, почти все - граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Заместитель главного врача по хирургической помощи Витебской областной клинической больницы Александр Горбунов сообщил, что почти всех россиян выпишут во вторник. Почетный консул России в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев заявил, что власти РФ готовы оказать помощь в транспортировке двух пострадавших с травмами позвоночника на родину. Водитель автобуса, который проживает в Минской области, будет переведен в медучреждение ближе к дому."Сегодня вечером в больнице (в Витебске – ред.) останутся трое пострадавших в ДТП. Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести. Самочувствие ближе к удовлетворительному. Два часа назад была проведена онлайн-консультация с коллегами из центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и Федерального центра медицины катастроф - сверена тактика ведения пациентов, проведен осмотр и консультация, изучены лабораторные исследования, рентген документация, результаты компьютерной томографии", - сказала в Витебске первый заместитель министра. Ее цитирует пресс-служба минздрава в своем Telegram-канале.Кроткова отметила, что "принято общее решение о транспортировке российских пациенток в реанимобиле, который будет доставлен из России". По ее словам, "вероятнее всего, их доставят в Смоленск, а оттуда – по местам жительства". "Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется", - подчеркнула она.Первый замминистра здравоохранения также рассказала, что "транспорт для основной группы в 40 человек (они выписываются из больницы - ред.) уже подготовлен". "Как только завершатся следственные действия, туристическая компания доставит гостей Беларуси в Минск. Здесь им будет предложена альтернатива: продолжить экскурсию или поехать домой", - сказала она. Кроткова обратила внимание, что в основном это - амбулаторные пациенты, всем будут выданы выписные эпикризы с диагнозами и рекомендациями.По информации минздрава Белоруссии, у большинства пострадавших в ДТП диагностированы переломы костей носа, порезы, ушибы, ссадины. Однако есть перелом 12-го грудного позвонка и перелом второго поясничного позвонка. Еще у одной пациентки диагностирован перелом правой ключицы без смещения, и оперативное лечение ей не потребовалось. Кроме того, у водителя-белоруса перелом таранной кости правой стопы. Остальные все в удовлетворительном состоянии.
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белоруссия, витебск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, россия, дтп с российскими туристами в белоруссии, новости - туризм
16:22 04.01.2022 (обновлено: 17:02 04.01.2022)
 
Двух пострадавших в ДТП в Белоруссии туристок перевезут на лечение в Россию

Минздрав Белоруссии: двух пострадавших в ДТП перевезут на лечение в Россию

© Фото : МВД Республики БеларусьАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Белоруссии
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Фото : МВД Республики Беларусь
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МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Двух наиболее пострадавших в ДТП в Витебской области Белоруссии россиянок решено перевезти в Россию для дальнейшего лечения, сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Елена Кроткова.
Ранее СК Белоруссии сообщил, что 3 января в Витебской области водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, в автобусе находились 42 человека, почти все - граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Заместитель главного врача по хирургической помощи Витебской областной клинической больницы Александр Горбунов сообщил, что почти всех россиян выпишут во вторник. Почетный консул России в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев заявил, что власти РФ готовы оказать помощь в транспортировке двух пострадавших с травмами позвоночника на родину. Водитель автобуса, который проживает в Минской области, будет переведен в медучреждение ближе к дому.
"Сегодня вечером в больнице (в Витебске – ред.) останутся трое пострадавших в ДТП. Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести. Самочувствие ближе к удовлетворительному. Два часа назад была проведена онлайн-консультация с коллегами из центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и Федерального центра медицины катастроф - сверена тактика ведения пациентов, проведен осмотр и консультация, изучены лабораторные исследования, рентген документация, результаты компьютерной томографии", - сказала в Витебске первый заместитель министра. Ее цитирует пресс-служба минздрава в своем Telegram-канале.
Кроткова отметила, что "принято общее решение о транспортировке российских пациенток в реанимобиле, который будет доставлен из России". По ее словам, "вероятнее всего, их доставят в Смоленск, а оттуда – по местам жительства". "Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется", - подчеркнула она.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
15:26Туризм
Пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян планируют выписать во вторник
Первый замминистра здравоохранения также рассказала, что "транспорт для основной группы в 40 человек (они выписываются из больницы - ред.) уже подготовлен". "Как только завершатся следственные действия, туристическая компания доставит гостей Беларуси в Минск. Здесь им будет предложена альтернатива: продолжить экскурсию или поехать домой", - сказала она. Кроткова обратила внимание, что в основном это - амбулаторные пациенты, всем будут выданы выписные эпикризы с диагнозами и рекомендациями.
По информации минздрава Белоруссии, у большинства пострадавших в ДТП диагностированы переломы костей носа, порезы, ушибы, ссадины. Однако есть перелом 12-го грудного позвонка и перелом второго поясничного позвонка. Еще у одной пациентки диагностирован перелом правой ключицы без смещения, и оперативное лечение ей не потребовалось. Кроме того, у водителя-белоруса перелом таранной кости правой стопы. Остальные все в удовлетворительном состоянии.
 
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