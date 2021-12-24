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Биография Ильхама Алиева

Биография Ильхама Алиева - РИА Новости, 24.12.2021

Биография Ильхама Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T00:20

2021-12-24T00:20

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азербайджан

баку

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гейдар алиев (политик)

мехрибан алиева

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (1923-2003), который впоследствии стал первым президентом Азербайджана. В 1982 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), в 1985 году – аспирантуру МГИМО. С 1985 года по 1990 год преподавал в МГИМО. В 1991-1994 годах Алиев занимался коммерческой деятельностью в Москве и Стамбуле (Турция), возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.С 1994 года по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР).Дважды, в 1995 и 2000 годах, избирался в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. С 2001 года по 2003 год – руководитель делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В январе 2003 года был избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен премьер-министром Азербайджана. В связи с назначением на должность премьер-министра сложил депутатские полномочия.15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана. На президентских выборах за него проголосовало более 76% избирателей. Вступил в должность 31 октября 2003 года. Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост президента Азербайджана. Вступил в должность 24 октября 2008 года. Право участвовать в выборах в третий раз Алиев получил после референдума 2009 года, когда более 87% граждан проголосовали за отмену конституционной нормы, запрещавшей оставаться на высшем государственном посту более двух пятилетних сроков подряд. На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев был вновь переизбран большинством голосов на пост президента Азербайджанской Республики. За него отдали свои голоса 84,54% проголосовавших избирателей. Вступил в должность 19 октября 2013 года. По итогам внеочередных президентских выборов, состоявшихся 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев был вновь переизбран на пост президента Азербайджана. Он получил поддержку 86,02% избирателей. Официально вступил в должность 18 апреля 2018 года. На посту президента Ильхам Алиев продолжает политическую линию отца – бывшего лидера Азербайджана Гейдара Алиева, которая, по мнению экспертов, основывается на сбалансированном подходе и выверенном отношении как к своим национальным интересам, так и к интересам других государств. С 1999 года Ильхам Алиев был избран заместителем, в 2001 году – первым заместителем председателя, а в 2005 году – председателем правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). Он является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана с 1997 года. Автор ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики Азербайджана. Ильхам Алиев – кандидат исторических наук, доктор политических наук, почетный доктор МГИМО (У) МИД России.Алиев награжден высшей наградой Азербайджана – орденом Гейдара Алиева, удостоен ряда почетных званий и наград зарубежных стран и международных организаций.Ильхам Алиев в совершенстве владеет русским, английским, французским и турецким языками.Ильхам Алиев женат. Супруга – Мехрибан Алиева – первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева. У Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей – две дочери и сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, азербайджан, баку, ильхам алиев, фонд гейдара алиева, гейдар алиев (политик), мехрибан алиева