Алиев надеется на подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году - РИА Новости, 15.02.2026
00:53 15.02.2026
Алиев надеется на подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году
Алиев надеется на подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил надежду на то, что мирное соглашение между Баку и Ереваном будет подписано в 2026 году. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T00:53:00+03:00
2026-02-15T00:53:00+03:00
Алиев надеется на подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году

Алиев надеется, что мирное соглашение Баку и Еревана будет подписано в 2026 году

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби. Архивное фото
БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил надежду на то, что мирное соглашение между Баку и Ереваном будет подписано в 2026 году.
"Я надеюсь, что мы подпишем мирное соглашение в этом году… С августа прошлого (2025 - ред.) года по настоящее время мы наблюдаем абсолютно новую ситуацию на нашей границе: отсутствуют перестрелки, нет жертв, нет раненых, нет проблем", - сказал Алиев, выступая на панельных дискуссиях на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Азербайджан разрешил Армении экспорт через свою территорию, заявил Пашинян
По его словам, Азербайджан приступил к практическому сотрудничеству с Арменией.
"Мы сняли все ограничения на транспортировку грузов через территорию Азербайджана. И мы благодарны нашим грузинским друзьям за то, что они обеспечивают крайне важный транзит поступающих в Азербайджан грузов через Грузию. Мы также начали поставки нефтепродуктов в Армению – товара для них критически важного. И тем самым фактически запустили взаимную торговлю", - подчеркнул Алиев.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана и премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.
Алиев рассказал о Транскаспийском коридоре
В миреАзербайджанАрменияБакуИльхам АлиевНикол ПашинянДональд ТрампЕреван
 
 
