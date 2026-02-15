Алиев надеется на подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году

БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил надежду на то, что мирное соглашение между Баку и Ереваном будет подписано в 2026 году.
"Я надеюсь, что мы подпишем мирное соглашение в этом году… С августа прошлого (2025 - ред.) года по настоящее время мы наблюдаем абсолютно новую ситуацию на нашей границе: отсутствуют перестрелки, нет жертв, нет раненых, нет проблем", - сказал Алиев, выступая на панельных дискуссиях на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, Азербайджан приступил к практическому сотрудничеству с Арменией.
"Мы сняли все ограничения на транспортировку грузов через территорию Азербайджана. И мы благодарны нашим грузинским друзьям за то, что они обеспечивают крайне важный транзит поступающих в Азербайджан грузов через Грузию. Мы также начали поставки нефтепродуктов в Армению – товара для них критически важного. И тем самым фактически запустили взаимную торговлю", - подчеркнул Алиев.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана и премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.