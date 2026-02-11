https://ria.ru/20260211/baku-2073594645.html
Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита Вэнса
Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита Вэнса - РИА Новости, 11.02.2026
Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита Вэнса
Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Азербайджан, выяснило РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 11.02.2026
Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита Вэнса
Два правительственных самолета США вылетели из Баку после визита Вэнса