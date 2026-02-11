Рейтинг@Mail.ru
Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита Вэнса - РИА Новости, 11.02.2026
10:43 11.02.2026
Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита Вэнса
в мире
сша
азербайджан
баку
гейдар алиев (политик)
ильхам алиев
мирный план сша по украине
РИА Новости
2026
Новости
РИА Новости
в мире, сша, азербайджан, баку, гейдар алиев (политик), ильхам алиев, мирный план сша по украине
В мире, США, Азербайджан, Баку, Гейдар Алиев (политик), Ильхам Алиев, Мирный план США по Украине
Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита Вэнса

Два правительственных самолета США вылетели из Баку после визита Вэнса

© AP Photo / Kenny HolstonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Kenny Holston
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Азербайджан, выяснило РИА Новости на основе данных Flightradar24.
По данным портала, два самолета Boeing C-32A с позывными SAM915 и AF2 покинули международный аэропорт имени Гейдара Алиева.
Во вторник Азербайджан и США подписали хартию стратегического партнерства. Документ скрепили подписями президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнёрства
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
