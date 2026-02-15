Алиев рассказал о Транскаспийском коридоре

БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или "Средний коридор") будет способствовать интересам как Запада, так и Востока, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельных дискуссий на тему "Политика открытых коридоров: углубление транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.