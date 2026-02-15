Алиев рассказал о Транскаспийском коридоре

БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или "Средний коридор") будет способствовать интересам как Запада, так и Востока, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельных дискуссий на тему "Политика открытых коридоров: углубление транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент отметил, что коридор, проходящий из Азербайджана в Армению и далее в европейские страны, имеет большой потенциал с точки зрения объемов грузоперевозок. Он добавил, что Азербайджан сейчас инвестирует в строительство железных дорог внутри страны.
"Общая протяженность железных дорог, подлежащих строительству и реконструкции, составит 600 километров на территории Азербайджана — как в основной части страны, так и в Нахичевани. Протяженность на территории Армении составляет немногим более 40 километров. Таким образом, как только это (строительство железных дорог - ред.) будет завершено, у "Среднего коридора" будет два продолжения, проходящие через Азербайджан, что будет способствовать интересам как Запада, так и Востока, а также, безусловно, стран Южного Кавказа", - сказал Алиев.