Алиев рассказал о Транскаспийском коридоре - РИА Новости, 15.02.2026
00:51 15.02.2026
Алиев рассказал о Транскаспийском коридоре
Алиев рассказал о Транскаспийском коридоре
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или "Средний коридор") будет способствовать интересам как Запада, так и Востока, заявил президент... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T00:51:00+03:00
2026-02-15T00:51:00+03:00
в мире
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Алиев рассказал о Транскаспийском коридоре

Алиев: Транскаспийский коридор будет способствовать интересам Запада и Востока

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или "Средний коридор") будет способствовать интересам как Запада, так и Востока, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельных дискуссий на тему "Политика открытых коридоров: углубление транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент отметил, что коридор, проходящий из Азербайджана в Армению и далее в европейские страны, имеет большой потенциал с точки зрения объемов грузоперевозок. Он добавил, что Азербайджан сейчас инвестирует в строительство железных дорог внутри страны.
Урановый рудник - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Одной из целей "Маршрута Трампа" является армянский уран, считает эксперт
8 февраля, 22:36
"Общая протяженность железных дорог, подлежащих строительству и реконструкции, составит 600 километров на территории Азербайджана — как в основной части страны, так и в Нахичевани. Протяженность на территории Армении составляет немногим более 40 километров. Таким образом, как только это (строительство железных дорог - ред.) будет завершено, у "Среднего коридора" будет два продолжения, проходящие через Азербайджан, что будет способствовать интересам как Запада, так и Востока, а также, безусловно, стран Южного Кавказа", - сказал Алиев.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или "Средний коридор") – это международный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев
5 января, 22:38
 
