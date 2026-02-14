Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье

БАКУ, 14 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас вопросы стабильности на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
"В ходе беседы было отмечено, что Европейский союз заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества между нашей страной и Европейским союзом не только в энергетической, но и транспортной сфере. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
ООН полностью парализована, заявил Алиев
13 февраля, 22:33