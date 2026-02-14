Рейтинг@Mail.ru
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/aliev-2074436654.html
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье - РИА Новости, 14.02.2026
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:30:00+03:00
2026-02-14T21:30:00+03:00
в мире
азербайджан
закавказье
мюнхен
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069118757_0:222:1902:1292_1920x0_80_0_0_aa6ba31df441cfd4b50dc2f5c4915f76.jpg
https://ria.ru/20260213/aliev-2074307612.html
азербайджан
закавказье
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069118757_100:0:1823:1292_1920x0_80_0_0_2ddd7c91dc8d883ac0c3fde73bb39a8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, закавказье, мюнхен, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Закавказье, Мюнхен, Ильхам Алиев
Алиев и Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье

Алиев и глава евродипломатии Каллас обсудили вопросы стабильности в Закавказье

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 14 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас вопросы стабильности на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Алиев встретился с Каллас в Мюнхене.
"В ходе беседы было отмечено, что Европейский союз заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества между нашей страной и Европейским союзом не только в энергетической, но и транспортной сфере. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ООН полностью парализована, заявил Алиев
13 февраля, 22:33
 
В миреАзербайджанЗакавказьеМюнхенИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала