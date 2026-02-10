https://ria.ru/20260210/ssha-2073508533.html
США хотят укрепить отношения с Азербайджаном, заявил Вэнс
США хотят укрепить отношения с Азербайджаном, заявил Вэнс - РИА Новости, 10.02.2026
США хотят укрепить отношения с Азербайджаном, заявил Вэнс
США нацелены на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном, заявил во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 10.02.2026
США хотят укрепить отношения с Азербайджаном, заявил Вэнс
Вэнс: США нацелены на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном