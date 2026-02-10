Рейтинг@Mail.ru
США хотят укрепить отношения с Азербайджаном, заявил Вэнс
19:06 10.02.2026
США хотят укрепить отношения с Азербайджаном, заявил Вэнс
США нацелены на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном, заявил во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
БАКУ, 10 фев - РИА Новости. США нацелены на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном, заявил во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Мы хотели приехать сегодня, чтобы выразить нашу признательность за эту дружбу, а также чтобы действительно перевернуть страницу и открыть новую главу, и думаю, перейти к более крепким и хорошим отношениям под руководством президента (Дональда - ред.) Трампа и президента (Ильхама - ред.) Алиева", - сказал Вэнс, выступая вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии подписания хартии о стратегическом партнерстве.
Вэнс также отметил, что США рассчитывают на сотрудничество с Баку в сферах экономики, природных ресурсов и критически важных полезных ископаемых.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнёрства
