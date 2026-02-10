https://ria.ru/20260210/azerbajdzhan-2073515141.html
Азербайджан и США расширят партнерство в сфере ИИ
Азербайджан и США расширят партнерство в сфере ИИ - РИА Новости, 10.02.2026
Азербайджан и США расширят партнерство в сфере ИИ
Азербайджан договорился с США о расширении партнерства в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, следует из текста хартии о стратегическом... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T19:42:00+03:00
2026-02-10T19:42:00+03:00
2026-02-10T19:42:00+03:00
в мире
азербайджан
сша
ильхам алиев
азербайджан
сша
Азербайджан и США расширят партнерство в сфере ИИ
США и Азербайджан расширят партнерство в сфере цифровой инфраструктуры