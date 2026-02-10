Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан и США расширят партнерство в сфере ИИ - РИА Новости, 10.02.2026
19:42 10.02.2026
Азербайджан и США расширят партнерство в сфере ИИ
2026-02-10T19:42:00+03:00
2026-02-10T19:42:00+03:00
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на небоскребы с набережной в Баку
Вид на небоскребы с набережной в Баку . Архивное фото
БАКУ, 10 фев – РИА Новости. Азербайджан договорился с США о расширении партнерства в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, следует из текста хартии о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Ранее во вторник Азербайджан и США подписали хартию стратегического партнерства. Документ скрепили подписями президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Азербайджан и Соединенные Штаты Америки намерены расширять взаимодействие в развитии партнерств в сфере искусственного интеллекта, а также содействовать сотрудничеству в космической отрасли и инвестициям в цифровую инфраструктуру, включая создание в стране центров обработки данных ИИ с участием частного сектора", - говорится в хартии.
Азербайджан и США создадут совместную инвестиционную платформу
В мире Азербайджан США Ильхам Алиев
 
 
