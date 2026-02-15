Рейтинг@Mail.ru
Баку и Ереван показали сильную политическую волю, заявил Алиев
01:03 15.02.2026
Баку и Ереван показали сильную политическую волю, заявил Алиев
Баку и Ереван показали сильную политическую волю, заявил Алиев
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван продемонстрировали сильную политическую волю для того, чтобы положить конец... РИА Новости, 15.02.2026
Баку и Ереван показали сильную политическую волю, заявил Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван продемонстрировали сильную политическую волю для того, чтобы положить конец конфронтации.
"Время от последнего кровопролитного столкновения между Азербайджаном и Арменией до саммита в Вашингтоне составило менее двух лет. Я думаю, что это рекордный показатель для всех конфликтов, особенно для конфликтов, которые длились три десятилетия. Таким образом, обе стороны продемонстрировали сильную политическую волю для того, чтобы положить конец этой конфронтации и открыть новую главу мира", - сказал Алиев, выступая на панельных дискуссиях на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Алиев надеется на подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году
