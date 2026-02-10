Рейтинг@Mail.ru
Баку договорился с США о взаимном признании территориальной целостности - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 10.02.2026 (обновлено: 18:52 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/azerbaydzhan-2073505416.html
Баку договорился с США о взаимном признании территориальной целостности
Баку договорился с США о взаимном признании территориальной целостности - РИА Новости, 10.02.2026
Баку договорился с США о взаимном признании территориальной целостности
Азербайджан договорился с США о взаимном признании территориальной целостности, следует из текста хартии о стратегическом партнёрстве между странами. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:47:00+03:00
2026-02-10T18:52:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
сша
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg
https://ria.ru/20260210/vens-2073500828.html
баку
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_776aaababa50f2812a253a3ce1a7ca2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, азербайджан, сша, ильхам алиев
В мире, Баку, Азербайджан, США, Ильхам Алиев
Баку договорился с США о взаимном признании территориальной целостности

Азербайджан договорился с США о взаимном признании территориальной целостности

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 10 фев – РИА Новости. Азербайджан договорился с США о взаимном признании территориальной целостности, следует из текста хартии о стратегическом партнёрстве между странами.
Ранее во вторник Азербайджан и США подписали хартию стратегического партнёрства. Документ скрепили подписями президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Азербайджан и США в рамках хартии о стратегическом партнерстве договариваются о взаимном признании территориальной целостности", - говорится в тексте хартии.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Вэнс заявил о планах поставить Баку катера для защиты территориальных вод
Вчера, 18:18
 
В миреБакуАзербайджанСШАИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала