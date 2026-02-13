https://ria.ru/20260213/aliev-2074307612.html
ООН полностью парализована, заявил Алиев
ООН полностью парализована, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы журналистов на Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 13.02.2026
азербайджан
Алиев: ООН парализована, она не сможет повлиять ни на один вопрос