Рейтинг@Mail.ru
ООН полностью парализована, заявил Алиев - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/aliev-2074307612.html
ООН полностью парализована, заявил Алиев
ООН полностью парализована, заявил Алиев - РИА Новости, 13.02.2026
ООН полностью парализована, заявил Алиев
ООН полностью парализована, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы журналистов на Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:33:00+03:00
2026-02-13T22:33:00+03:00
в мире
азербайджан
ильхам алиев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071311184_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_e43fd00bcd1a69f13a70f3d02d126ca3.jpg
https://ria.ru/20260213/ssha-2074234132.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071311184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11451c47d33acf23810571f5c98d015a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, ильхам алиев, оон
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, ООН
ООН полностью парализована, заявил Алиев

Алиев: ООН парализована, она не сможет повлиять ни на один вопрос

© REUTERS / Mike SegarЛоготип ООН
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Логотип ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 13 фев – РИА Новости. ООН полностью парализована, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы журналистов на Мюнхенской конференции по безопасности.
«
"Мы видим, что ООН полностью парализована. Она не сможет повлиять ни на один вопрос, а альтернативы нет. Поэтому надеюсь, что мы увидим больше здравого смысла в совместной работе. Поскольку новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее. Новый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка", - сказал Алиев.
Флаг ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач
Вчера, 17:12
 
В миреАзербайджанИльхам АлиевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала