Алиев назвал условие для подписания мира с Арменией - РИА Новости, 13.02.2026
22:14 13.02.2026
Алиев назвал условие для подписания мира с Арменией
Алиев назвал условие для подписания мира с Арменией
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал изменение конституции Армении основным условием для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном,... РИА Новости, 13.02.2026
Алиев назвал условие для подписания мира с Арменией

Алиев назвал изменение конституции Армении условием для подписания мира

БАКУ, 13 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал изменение конституции Армении основным условием для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном, сообщает азербайджанский сайт 1news.
"Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией сразу после внесения Ереваном изменений в свою конституцию. Баку и Ереван уже достигли мира сразу после соглашения в Вашингтоне, а формальная сторона вопроса зависит от Армении. Чем быстрее будет изменена конституция и из неё будут вычеркнуты территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписано мирное соглашение", - цитирует Алиева СМИ.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев
