В Кремле рассчитывают на продолжение взаимодействия с Арменией в ЕАЭС
Россия рассчитывает на то, что взаимодействие с Арменией в рамках ЕАЭС будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:42:00+03:00
в мире
армения
россия
сша
дмитрий песков
евразийский экономический союз
ильхам алиев
2026
