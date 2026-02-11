Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассчитывают на продолжение взаимодействия с Арменией в ЕАЭС
12:42 11.02.2026 (обновлено: 12:59 11.02.2026)
В Кремле рассчитывают на продолжение взаимодействия с Арменией в ЕАЭС
В Кремле рассчитывают на продолжение взаимодействия с Арменией в ЕАЭС - РИА Новости, 11.02.2026
В Кремле рассчитывают на продолжение взаимодействия с Арменией в ЕАЭС
Россия рассчитывает на то, что взаимодействие с Арменией в рамках ЕАЭС будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
армения
россия
сша
дмитрий песков
евразийский экономический союз
ильхам алиев
армения
россия
сша
В Кремле рассчитывают на продолжение взаимодействия с Арменией в ЕАЭС

Песков: РФ рассчитывает на продолжение взаимодействия с Арменией в ЕАЭС

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на то, что взаимодействие с Арменией в рамках ЕАЭС будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Арменией нас объединяют интеграционные проекты - ЕврАзЭС. Вряд ли кто-то возьмется оспаривать роль, которую играет ЕврАзЭС в сохранении таких высоких темпов экономического развития этой страны. Эта роль очевидна. И мы надеемся, что это наше взаимодействие будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, комментируя визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в страны Южного Кавказа.
Вице-президент США прибыл в Баку во вторник после посещения Еревана. Десятого февраля он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которых была подписана Хартия стратегического партнерства между правительствами двух стран.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол
В миреАрменияРоссияСШАДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзИльхам Алиев
 
 
