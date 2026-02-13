Россия решает геополитические вопросы, не тратя миллиарды, заявил эксперт

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Планы России реконструировать железную дорогу в Армении показывают, что она достигает своих геополитических целей, не тратя больших денег, заявил РИА Новости декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.
Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что в соответствии с обращением Армении, в РФ принято решение приступить к переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана и Турции. Это обеспечит России возможность прямого железнодорожного сообщения с Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.
"В то время, как американцы тратят миллиарды долларов на "маршрут Трампа", по которому ещё неизвестно кто поедет и что повезут, Россия решает свои геополитические вопросы доступа к рынкам Глобального Юга, реализуя конкретные, нужные региону проекты стоимостью не больше нескольких миллионов долларов. А обращение Армении к России с предложением реализовывать эти проекты говорит о том, что Россия с Кавказа не уходила и никуда не уйдёт", - заявил Абелев РИА Новости.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении.
