Россия решает геополитические вопросы, не тратя миллиарды, заявил эксперт

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что в соответствии с обращением Армении, в РФ принято решение приступить к переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана и Турции. Это обеспечит России возможность прямого железнодорожного сообщения с Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

"В то время, как американцы тратят миллиарды долларов на "маршрут Трампа", по которому ещё неизвестно кто поедет и что повезут, Россия решает свои геополитические вопросы доступа к рынкам Глобального Юга, реализуя конкретные, нужные региону проекты стоимостью не больше нескольких миллионов долларов. А обращение Армении к России с предложением реализовывать эти проекты говорит о том, что Россия с Кавказа не уходила и никуда не уйдёт", - заявил Абелев РИА Новости.