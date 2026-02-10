Рейтинг@Mail.ru
22:16 10.02.2026
Азербайджан разрешил Армении экспорт через свою территорию, заявил Пашинян
экономика, азербайджан, армения, грузия, никол пашинян, ильхам алиев, в мире
Экономика, Азербайджан, Армения, Грузия, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, В мире
ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию в третьи страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы все знаем, что железнодорожное сообщение через Азербайджан в Армению существует и работает беспрепятственно. Но очень важно зафиксировать, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто, и у меня есть впечатление, что наш бизнес еще не переварил эту новость", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.

По его словам, речь идет о железнодорожном сообщении через Грузию и Азербайджан в третьи страны - Россию, Центральную Азию, Китай.
Пашинян добавил, что эти вопросы были обговорены на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби.
"Представители Азербайджана заверили, что эта дорога открыта", - добавил Пашинян.
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
