Азербайджан разрешил Армении экспорт через свою территорию, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию в третьи страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы все знаем, что железнодорожное сообщение через Азербайджан в Армению существует и работает беспрепятственно. Но очень важно зафиксировать, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто, и у меня есть впечатление, что наш бизнес еще не переварил эту новость", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
По его словам, речь идет о железнодорожном сообщении через Грузию и Азербайджан в третьи страны - Россию, Центральную Азию, Китай.
Пашинян добавил, что эти вопросы были обговорены на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби.
"Представители Азербайджана заверили, что эта дорога открыта", - добавил Пашинян.
