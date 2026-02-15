Алиев заявил об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию

БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сербию будет увеличен.
По его словам, Сербия обладает благоприятными условиями для инвестиций.
В Белграде также прошла церемония подписания азербайджано-сербских документов с участием двух президентов, передает азербайджанское агентство АзерТадж.
"В Белграде состоялась церемония подписания азербайджано-сербских документов с Алиевым и Вучичем. Стороны подписали соглашение в области продовольственной безопасности, а также о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Сербии. Также стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере экономики, медиа, культуры, спорта и медицины", - говорится в сообщении.
Ранее в Белграде состоялась встреча Алиева и Вучича тет-а-тет. После прошло первое заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.
Сербия получает из Азербайджана до 400 миллионов кубических метров природного газа. Этим Азербайджан закрывает до 20% потребностей Сербии в "голубом топливе". Ранее замглавы минэнерго Азербайджана Орхан Зейналов заявил, что в 2026 году поставки природного газа из Баку в Белград могут достигнуть миллиарда кубических метров.
