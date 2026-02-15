Рейтинг@Mail.ru
Алиев заявил об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию - РИА Новости, 15.02.2026
17:44 15.02.2026 (обновлено: 18:41 15.02.2026)
Алиев заявил об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию
в мире, сербия, азербайджан, белград (город), ильхам алиев
В мире, Сербия, Азербайджан, Белград (город), Ильхам Алиев
Алиев заявил об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию

Алиев: объем экспорта газа из Азербайджана в Сербию будет увеличен

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде
БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сербию будет увеличен.
"Объем экспорта природного газа в Сербию, который был начат некоторое время назад, будет увеличен", - сказал он, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Азербайджан начал экспортировать газ в Австрию и Германию
16 января, 11:55
По его словам, Сербия обладает благоприятными условиями для инвестиций.
В Белграде также прошла церемония подписания азербайджано-сербских документов с участием двух президентов, передает азербайджанское агентство АзерТадж.
"В Белграде состоялась церемония подписания азербайджано-сербских документов с Алиевым и Вучичем. Стороны подписали соглашение в области продовольственной безопасности, а также о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Сербии. Также стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере экономики, медиа, культуры, спорта и медицины", - говорится в сообщении.
Ранее в Белграде состоялась встреча Алиева и Вучича тет-а-тет. После прошло первое заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.
В 2025 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил около 12,8-12,9 миллиарда кубических метров. С января 2026 года начаты прямые поставки в Германию и Австрию, а общее число европейских стран-импортеров достигло 16, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию.
Сербия получает из Азербайджана до 400 миллионов кубических метров природного газа. Этим Азербайджан закрывает до 20% потребностей Сербии в "голубом топливе". Ранее замглавы минэнерго Азербайджана Орхан Зейналов заявил, что в 2026 году поставки природного газа из Баку в Белград могут достигнуть миллиарда кубических метров.
Флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
12 февраля, 14:10
 
