Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде

Алиев заявил об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию

БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сербию будет увеличен.

"Объем экспорта природного газа в Сербию , который был начат некоторое время назад, будет увеличен", - сказал он, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде

По его словам, Сербия обладает благоприятными условиями для инвестиций.

В Белграде также прошла церемония подписания азербайджано-сербских документов с участием двух президентов, передает азербайджанское агентство АзерТадж.

"В Белграде состоялась церемония подписания азербайджано-сербских документов с Алиевым и Вучичем. Стороны подписали соглашение в области продовольственной безопасности, а также о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Сербии. Также стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере экономики, медиа, культуры, спорта и медицины", - говорится в сообщении.

Ранее в Белграде состоялась встреча Алиева и Вучича тет-а-тет. После прошло первое заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

Грецию, Болгарию, Румынию, В 2025 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил около 12,8-12,9 миллиарда кубических метров. С января 2026 года начаты прямые поставки в Германию Австрию , а общее число европейских стран-импортеров достигло 16, включая Италию Венгрию и Сербию.