Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали страны Южного Кавказа суверенными государствами - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/yuzhnyy-kavkaz-2073627884.html
В Кремле назвали страны Южного Кавказа суверенными государствами
В Кремле назвали страны Южного Кавказа суверенными государствами - РИА Новости, 11.02.2026
В Кремле назвали страны Южного Кавказа суверенными государствами
Страны Южного Кавказа - это суверенные государства с правом выстраивать свои отношения с другими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:46:00+03:00
2026-02-11T12:46:00+03:00
баку
ереван
россия
дмитрий песков
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_26ca39b52535b76371c284edd0ef00f9.jpg
https://ria.ru/20260211/rossiya-2073627105.html
баку
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_7ca8bffd2cd6fdbd3d773ec0b0932629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, ереван, россия, дмитрий песков, ильхам алиев
Баку, Ереван, Россия, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев
В Кремле назвали страны Южного Кавказа суверенными государствами

Песков: страны Южного Кавказа вправе выстраивать отношения с другими странами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Страны Южного Кавказа - это суверенные государства с правом выстраивать свои отношения с другими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это суверенные государства, и у них есть суверенное право выстраивать свои отношения с разными государствами. Вместе с тем у нас есть и с Баку, и с Ереваном огромный комплекс двусторонних отношений, которые распространяются на все возможные области", - сказал Песков журналистам.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Баку во вторник после посещения Еревана. 10 февраля он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которых была подписана Хартия стратегического партнерства между правительствами двух стран.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия намерена развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, заявил Песков
Вчера, 12:44
 
БакуЕреванРоссияДмитрий ПесковИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала