Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде

БЕЛГРАД, 15 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о поворотном моменте в сотрудничестве Сербии и Азербайджана после проведения в воскресенье первого заседания Совета по стратегическому партнерству официального Белграда и Баку.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Он провел с Вучичем разговор за закрытыми дверями, затем состоялось первое заседание Совета по стратегическому партнерству Сербии и Азербайджана

"Особая символика сегодняшней встречи в том, что она происходит в важнейший день для республики Сербия, национальный День государственности, который отмечаем с ближайшим другом, Ильхамом Алиевым, и дорогими гостями из Азербайджана. Это заседание представляет собой поворотный момент в наших двусторонних отношениях и веское доказательство общей политической воли к тому, чтобы отношениях двух наших стран были подняты на наивысший стратегический уровень", - заявил президент Сербии журналистам.

Он также сообщил, что торговый оборот между двумя странами вырос с 2012 года в 16 раз.

В рамках визита азербайджанская и сербская правительственные делегации подписали семь документов о сотрудничестве между разными министерствами.

Среди них соглашение о совместном строительстве газовой электростанции на юге Сербии, соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности продуктов питания, меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики двух стран, меморандум о взаимопонимании между министерством информации и телекоммуникаций Сербии и агентством развития медиа Азербайджана.

Также подписан меморандум о сотрудничестве в области культуры на 2026-2030 годы, меморандум о взаимопонимании между министерствами спорта и меморандум взаимопонимании в области медицинского страхования между соответствующими ведомствами.