БЕЛГРАД, 15 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о поворотном моменте в сотрудничестве Сербии и Азербайджана после проведения в воскресенье первого заседания Совета по стратегическому партнерству официального Белграда и Баку.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Он провел с Вучичем разговор за закрытыми дверями, затем состоялось первое заседание Совета по стратегическому партнерству Сербии и Азербайджана.
"Особая символика сегодняшней встречи в том, что она происходит в важнейший день для республики Сербия, национальный День государственности, который отмечаем с ближайшим другом, Ильхамом Алиевым, и дорогими гостями из Азербайджана. Это заседание представляет собой поворотный момент в наших двусторонних отношениях и веское доказательство общей политической воли к тому, чтобы отношениях двух наших стран были подняты на наивысший стратегический уровень", - заявил президент Сербии журналистам.
Он также сообщил, что торговый оборот между двумя странами вырос с 2012 года в 16 раз.
В рамках визита азербайджанская и сербская правительственные делегации подписали семь документов о сотрудничестве между разными министерствами.
Среди них соглашение о совместном строительстве газовой электростанции на юге Сербии, соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности продуктов питания, меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики двух стран, меморандум о взаимопонимании между министерством информации и телекоммуникаций Сербии и агентством развития медиа Азербайджана.
Также подписан меморандум о сотрудничестве в области культуры на 2026-2030 годы, меморандум о взаимопонимании между министерствами спорта и меморандум взаимопонимании в области медицинского страхования между соответствующими ведомствами.
Ежегодно 15 февраля отмечается День государственности Сербии, связанный с принятием в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Еще одной важной исторической датой является собрание сербских патриотов на Сретение в 1804 году в селе Орашац под городом Крагуевац, на котором был достигнут договор о восстании против османской администрации в Белграде. Свой государственный праздник Сербия с 2025 года отмечает несколько дней вместе с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины.