Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил о поворотном моменте в сотрудничестве Сербии и Азербайджана - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/serbiya-2074547694.html
Вучич заявил о поворотном моменте в сотрудничестве Сербии и Азербайджана
Вучич заявил о поворотном моменте в сотрудничестве Сербии и Азербайджана - РИА Новости, 15.02.2026
Вучич заявил о поворотном моменте в сотрудничестве Сербии и Азербайджана
Президент Сербии Александр Вучич заявил о поворотном моменте в сотрудничестве Сербии и Азербайджана после проведения в воскресенье первого заседания Совета по... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:56:00+03:00
2026-02-15T18:56:00+03:00
в мире
сербия
азербайджан
белград (город)
ильхам алиев
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074545587_30:0:2156:1196_1920x0_80_0_0_4b24e2c91974faa3772083e51980aa89.jpg
https://ria.ru/20260215/aliev-2074539881.html
https://ria.ru/20260213/putin-2074217899.html
https://ria.ru/20260214/azerbajdzhan-2074415539.html
сербия
азербайджан
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074545587_295:0:1890:1196_1920x0_80_0_0_f384651a68a0bd0c849124332a44a01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, азербайджан, белград (город), ильхам алиев, александр вучич
В мире, Сербия, Азербайджан, Белград (город), Ильхам Алиев, Александр Вучич
Вучич заявил о поворотном моменте в сотрудничестве Сербии и Азербайджана

Вучич: встреча с Алиевым является поворотным моментом в отношениях двух стран

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 15 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о поворотном моменте в сотрудничестве Сербии и Азербайджана после проведения в воскресенье первого заседания Совета по стратегическому партнерству официального Белграда и Баку.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Он провел с Вучичем разговор за закрытыми дверями, затем состоялось первое заседание Совета по стратегическому партнерству Сербии и Азербайджана.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Алиев заявил об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию
Вчера, 17:44
"Особая символика сегодняшней встречи в том, что она происходит в важнейший день для республики Сербия, национальный День государственности, который отмечаем с ближайшим другом, Ильхамом Алиевым, и дорогими гостями из Азербайджана. Это заседание представляет собой поворотный момент в наших двусторонних отношениях и веское доказательство общей политической воли к тому, чтобы отношениях двух наших стран были подняты на наивысший стратегический уровень", - заявил президент Сербии журналистам.
Он также сообщил, что торговый оборот между двумя странами вырос с 2012 года в 16 раз.
В рамках визита азербайджанская и сербская правительственные делегации подписали семь документов о сотрудничестве между разными министерствами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
13 февраля, 16:40
Среди них соглашение о совместном строительстве газовой электростанции на юге Сербии, соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности продуктов питания, меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики двух стран, меморандум о взаимопонимании между министерством информации и телекоммуникаций Сербии и агентством развития медиа Азербайджана.
Также подписан меморандум о сотрудничестве в области культуры на 2026-2030 годы, меморандум о взаимопонимании между министерствами спорта и меморандум взаимопонимании в области медицинского страхования между соответствующими ведомствами.
Ежегодно 15 февраля отмечается День государственности Сербии, связанный с принятием в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Еще одной важной исторической датой является собрание сербских патриотов на Сретение в 1804 году в селе Орашац под городом Крагуевац, на котором был достигнут договор о восстании против османской администрации в Белграде. Свой государственный праздник Сербия с 2025 года отмечает несколько дней вместе с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Азербайджану нужно поддерживать хорошие отношения с соседями, заявил Алиев
14 февраля, 18:21
 
В миреСербияАзербайджанБелград (город)Ильхам АлиевАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала