Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев - РИА Новости, 16.02.2026
01:27 16.02.2026
Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев
Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев - РИА Новости, 16.02.2026
Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции. РИА Новости, 16.02.2026
в мире
сербия
азербайджан
белград (город)
ильхам алиев
александр вучич
сербия
азербайджан
белград (город)
2026
в мире, сербия, азербайджан, белград (город), ильхам алиев, александр вучич
В мире, Сербия, Азербайджан, Белград (город), Ильхам Алиев, Александр Вучич
Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев

Алиев заявил, что Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

БАКУ, 16 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции.
Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом "Палата Сербия" сербский президент Александр Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями.
"Если бы инвестиционный климат был неблагоприятным, Сербия не была бы столь привлекательной для иностранных инвесторов. Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции", - сказал Алиев, выступая с заявлениями для прессы с Вучичем в Белграде.
В мире Сербия Азербайджан Белград (город) Ильхам Алиев Александр Вучич
 
 
