Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев
Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев - РИА Новости, 16.02.2026
Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции. РИА Новости, 16.02.2026
Алиев заявил, что Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции