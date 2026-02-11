Россия намерена развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, заявил Песков

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва намерена и дальше развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит вице-президента США Джей Ди Вэнс Вэнса в регион.