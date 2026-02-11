https://ria.ru/20260211/rossiya-2073627105.html
Россия намерена развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, заявил Песков
Москва намерена и дальше развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит вице-президента РИА Новости, 11.02.2026
