Россия намерена развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2026
12:44 11.02.2026
Россия намерена развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, заявил Песков
Россия намерена развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, заявил Песков
Москва намерена и дальше развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит вице-президента РИА Новости, 11.02.2026
Россия намерена развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, заявил Песков

Песков заявил о намерении Москвы развивать отношения с Баку и Ереваном

Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва намерена и дальше развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит вице-президента США Джей Ди Вэнс Вэнса в регион.
"Конечно, мы намерены дальше развивать с нашими партнерами эти наши отношения так, чтобы они представляли собой выгодное дело не только для нас, но и для них", - сказал Песков журналистам.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Баку во вторник после посещения Еревана. 10 февраля он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которых была подписана Хартия стратегического партнерства между правительствами двух стран.
Азербайджан обеспечил транзит российского зерна в Армению
