https://ria.ru/20260216/aliev-2074577846.html
Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике
Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике - РИА Новости, 16.02.2026
Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике
Азербайджан занимается строительством электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, готов в этой сфере сотрудничать с Сербией, заявил глава... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T01:44:00+03:00
2026-02-16T01:44:00+03:00
2026-02-16T01:44:00+03:00
в мире
азербайджан
сербия
баку
ильхам алиев
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074545587_30:0:2156:1196_1920x0_80_0_0_4b24e2c91974faa3772083e51980aa89.jpg
https://ria.ru/20260216/azerbajdzhan-2074576607.html
https://ria.ru/20260205/rossiya-2072457753.html
азербайджан
сербия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074545587_295:0:1890:1196_1920x0_80_0_0_f384651a68a0bd0c849124332a44a01d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, сербия, баку, ильхам алиев, александр вучич
В мире, Азербайджан, Сербия, Баку, Ильхам Алиев, Александр Вучич
Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике
Алиев: Азербайджан готов сотрудничать с Сербией в сфере электроэнергетики
БАКУ, 16 фев – РИА Новости. Азербайджан занимается строительством электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, готов в этой сфере сотрудничать с Сербией, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.
"Сегодня экспортный потенциал Азербайджана
в энергетической сфере равен двум гигаваттам. Эта цифра будет расти, потому что в настоящее время мы (Баку
- ред.) занимаемся строительством большого количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и готовы сотрудничать с Сербией
в этой области", - сказал Алиев
, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александром Вучичем
в Белграде
.
По его словам, к 2032 году Азербайджан получит дополнительно восемь гигаватт энергетической мощности, большая часть которой пойдет на экспорт.
"Для этого нам (Азербайджан – ред.) необходимы новые и более емкие возможности трансмиссии, потому что основным направлением нашего экспорта является европейское пространство", - подчеркнул он.