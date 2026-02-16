Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде

Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике

БАКУ, 16 фев – РИА Новости. Азербайджан занимается строительством электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, готов в этой сфере сотрудничать с Сербией, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.

Белграде. "Сегодня экспортный потенциал Азербайджана в энергетической сфере равен двум гигаваттам. Эта цифра будет расти, потому что в настоящее время мы ( Баку - ред.) занимаемся строительством большого количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и готовы сотрудничать с Сербией в этой области", - сказал Алиев , выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александром Вучичем

По его словам, к 2032 году Азербайджан получит дополнительно восемь гигаватт энергетической мощности, большая часть которой пойдет на экспорт.