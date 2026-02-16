Рейтинг@Mail.ru
Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/aliev-2074577846.html
Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике
Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике - РИА Новости, 16.02.2026
Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике
Азербайджан занимается строительством электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, готов в этой сфере сотрудничать с Сербией, заявил глава... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T01:44:00+03:00
2026-02-16T01:44:00+03:00
в мире
азербайджан
сербия
баку
ильхам алиев
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074545587_30:0:2156:1196_1920x0_80_0_0_4b24e2c91974faa3772083e51980aa89.jpg
https://ria.ru/20260216/azerbajdzhan-2074576607.html
https://ria.ru/20260205/rossiya-2072457753.html
азербайджан
сербия
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074545587_295:0:1890:1196_1920x0_80_0_0_f384651a68a0bd0c849124332a44a01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, сербия, баку, ильхам алиев, александр вучич
В мире, Азербайджан, Сербия, Баку, Ильхам Алиев, Александр Вучич
Алиев заявил о готовности Азербайджана сотрудничать с Сербией в энергетике

Алиев: Азербайджан готов сотрудничать с Сербией в сфере электроэнергетики

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 16 фев – РИА Новости. Азербайджан занимается строительством электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, готов в этой сфере сотрудничать с Сербией, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.
"Сегодня экспортный потенциал Азербайджана в энергетической сфере равен двум гигаваттам. Эта цифра будет расти, потому что в настоящее время мы (Баку - ред.) занимаемся строительством большого количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и готовы сотрудничать с Сербией в этой области", - сказал Алиев, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Азербайджан готов инвестировать в Сербию, заявил Алиев
01:27
По его словам, к 2032 году Азербайджан получит дополнительно восемь гигаватт энергетической мощности, большая часть которой пойдет на экспорт.
"Для этого нам (Азербайджан – ред.) необходимы новые и более емкие возможности трансмиссии, потому что основным направлением нашего экспорта является европейское пространство", - подчеркнул он.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии, заявил Лихачев
5 февраля, 14:08
 
В миреАзербайджанСербияБакуИльхам АлиевАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала