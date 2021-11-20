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Биография Валерия Гаркалина
Биография Валерия Гаркалина - РИА Новости, 20.11.2021
Биография Валерия Гаркалина
Актер театра и кино, народный артист России Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:01
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справки
москва
гитис
российская академия музыки имени гнесиных
владимир меньшов
московский драматический театр имени а. с. пушкина
александр островский
валерий гаркалин
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Актер театра и кино, народный артист России Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве.В 1978 году окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных (ныне структурное подразделение Российской академии музыки имени Гнесиных), где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова, в 1988 году – режиссерский факультет массовых представлений ГИТИСа, курс Вячеслава Шалевича.В конце 1970-х – начале 1980-х годов несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова).В 1988-2001 годах был актером Московского академического театра сатиры, где проявил себя как характерный комедийный артист. В театре он сыграл роли Хлестакова в "Ревизоре" по Николаю Гоголю, Петруччо в "Укрощении строптивой" Уильяма Шекспира, Мастера и Пилата в "Мастере и Маргарите" по роману Михаила Булгакова, Курослепова в "Горячем сердце" Александра Островского и др.В 1990-х годах Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек" (Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку.В 2002 году он исполнил роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.В 2012-2014 годах он играл в спектакле Дмитрия Крымова "Как вам это понравится" по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь".В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась на сцене "Содружества актеров Таганки".В кино Гаркалин дебютировал в 1989 году, сыграв главную роль шулера Алексея Грекова в криминальной драме "Катала". В 1992 году снялся в главной роли в телевизионной драме "Белые одежды".Широкую известность принесла Гаркалину комедия Владимира Меньшова "Ширли-мырли" (1995), в которой он сыграл братьев-близнецов.Артист исполнил главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и др.Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и др.В последние годы он исполнил роли в комедии "Детки напрокат" (2017), мелодраме "Живи своей жизнью" (2017), сериалах "Между нами девочками. Продолжение" (2018) и "Шахматная королева" (2018).Всего актером сыграно более 90 ролей в кино.Гаркалин преподавал на кафедре эстрадного искусства в ГИТИСе, был художественным руководителем мастерской.В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину было присвоено почетное звание Народный артист Российской Федерации.В 1995 году артист получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей.В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".Супруга Валерия Гаркалина – Екатерина Гаркалина (1952-2009) работала педагогом и заведующей экскурсионным сектором театра кукол имени С.В. Образцова.В 1983 году у Гаркалиных родилась дочь Ника. Окончив ГИТИС, она стала искусствоведом и театральным продюсером.В октябре 2021 года актера госпитализировали с коронавирусом.20 ноября 2021 года Валерий Гаркалин скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, гитис, российская академия музыки имени гнесиных, владимир меньшов, московский драматический театр имени а. с. пушкина, александр островский , валерий гаркалин, россия, коронавирус covid-19
12:01 20.11.2021
 

Биография Валерия Гаркалина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер театра и кино, народный артист России Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве.
В 1978 году окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных (ныне структурное подразделение Российской академии музыки имени Гнесиных), где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова, в 1988 году – режиссерский факультет массовых представлений ГИТИСа, курс Вячеслава Шалевича.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова).
В 1988-2001 годах был актером Московского академического театра сатиры, где проявил себя как характерный комедийный артист. В театре он сыграл роли Хлестакова в "Ревизоре" по Николаю Гоголю, Петруччо в "Укрощении строптивой" Уильяма Шекспира, Мастера и Пилата в "Мастере и Маргарите" по роману Михаила Булгакова, Курослепова в "Горячем сердце" Александра Островского и др.
В 1990-х годах Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек" (Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку.
В 2002 году он исполнил роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).
С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.
В 2012-2014 годах он играл в спектакле Дмитрия Крымова "Как вам это понравится" по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь".
В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась на сцене "Содружества актеров Таганки".
В кино Гаркалин дебютировал в 1989 году, сыграв главную роль шулера Алексея Грекова в криминальной драме "Катала". В 1992 году снялся в главной роли в телевизионной драме "Белые одежды".
Широкую известность принесла Гаркалину комедия Владимира Меньшова "Ширли-мырли" (1995), в которой он сыграл братьев-близнецов.
Артист исполнил главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и др.
Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и др.
В последние годы он исполнил роли в комедии "Детки напрокат" (2017), мелодраме "Живи своей жизнью" (2017), сериалах "Между нами девочками. Продолжение" (2018) и "Шахматная королева" (2018).
Всего актером сыграно более 90 ролей в кино.
Гаркалин преподавал на кафедре эстрадного искусства в ГИТИСе, был художественным руководителем мастерской.
В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину было присвоено почетное звание Народный артист Российской Федерации.
В 1995 году артист получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей.
В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".
Супруга Валерия Гаркалина – Екатерина Гаркалина (1952-2009) работала педагогом и заведующей экскурсионным сектором театра кукол имени С.В. Образцова.
В 1983 году у Гаркалиных родилась дочь Ника. Окончив ГИТИС, она стала искусствоведом и театральным продюсером.
В октябре 2021 года актера госпитализировали с коронавирусом.
20 ноября 2021 года Валерий Гаркалин скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
10:34Культура
Умер Валерий Гаркалин
 
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