10:39 25.11.2021 (обновлено: 10:40 25.11.2021)
Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина
Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина после программы Малахова
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лариса Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина в своем Instagram. Несколько дней назад в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показали скриншоты ее переписки, в которой актриса заявляла, что Гаркалин не был привит. Гузеева отметила, что не знала правды.
"В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту", – написала ведущая.
Она добавила, что Андрей Малахов не позвонил ей, чтобы уточнить эту информацию, а "воспользовался фразой, выдернутой из контекста". Также актриса подтвердила, что действительно лежала с артистом в соседних палатах в больнице в Коммунарке, но у них не было возможность пообщаться.
"Да, мы лежали в соседних палатах. Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру", – заявила Гузеева.
Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет: он был госпитализирован с коронавирусом в октябре и находился в тяжелом состоянии в реанимации.