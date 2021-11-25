https://ria.ru/20211125/guzeeva-1760660026.html

Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина

Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина - РИА Новости, 25.11.2021

Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина

Лариса Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина в своем Instagram. Несколько дней назад в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:39

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шоубиз

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андрей малахов

валерий гаркалин

шоу-бизнес

лариса гузеева

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лариса Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина в своем Instagram. Несколько дней назад в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показали скриншоты ее переписки, в которой актриса заявляла, что Гаркалин не был привит. Гузеева отметила, что не знала правды.Она добавила, что Андрей Малахов не позвонил ей, чтобы уточнить эту информацию, а "воспользовался фразой, выдернутой из контекста". Также актриса подтвердила, что действительно лежала с артистом в соседних палатах в больнице в Коммунарке, но у них не было возможность пообщаться.Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет: он был госпитализирован с коронавирусом в октябре и находился в тяжелом состоянии в реанимации.

https://ria.ru/20211111/guzeeva-1758615840.html

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2021

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знаменитости, андрей малахов, валерий гаркалин, шоу-бизнес, лариса гузеева