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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211125/guzeeva-1760660026.html
Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина
Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина - РИА Новости, 25.11.2021
Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина
Лариса Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина в своем Instagram. Несколько дней назад в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:39
2021-11-25T10:40
шоубиз
знаменитости
андрей малахов
валерий гаркалин
шоу-бизнес
лариса гузеева
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лариса Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина в своем Instagram. Несколько дней назад в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показали скриншоты ее переписки, в которой актриса заявляла, что Гаркалин не был привит. Гузеева отметила, что не знала правды.Она добавила, что Андрей Малахов не позвонил ей, чтобы уточнить эту информацию, а "воспользовался фразой, выдернутой из контекста". Также актриса подтвердила, что действительно лежала с артистом в соседних палатах в больнице в Коммунарке, но у них не было возможность пообщаться.Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет: он был госпитализирован с коронавирусом в октябре и находился в тяжелом состоянии в реанимации.
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знаменитости, андрей малахов, валерий гаркалин, шоу-бизнес, лариса гузеева
10:39 25.11.2021 (обновлено: 10:40 25.11.2021)
 
Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина

Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина после программы Малахова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка РФ Лариса Гузеева
Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лариса Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина в своем Instagram. Несколько дней назад в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показали скриншоты ее переписки, в которой актриса заявляла, что Гаркалин не был привит. Гузеева отметила, что не знала правды.

"В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту", – написала ведущая.

Она добавила, что Андрей Малахов не позвонил ей, чтобы уточнить эту информацию, а "воспользовался фразой, выдернутой из контекста". Также актриса подтвердила, что действительно лежала с артистом в соседних палатах в больнице в Коммунарке, но у них не было возможность пообщаться.

"Да, мы лежали в соседних палатах. Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру", – заявила Гузеева.

Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет: он был госпитализирован с коронавирусом в октябре и находился в тяжелом состоянии в реанимации.
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