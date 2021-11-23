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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211123/garkalin-1760320187.html
Алентова назвала Гаркалина исключительным человеком
Алентова назвала Гаркалина исключительным человеком - РИА Новости, 23.11.2021
Алентова назвала Гаркалина исключительным человеком
Актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным рассказала, что никогда не слышала, чтобы о нем плохо отзывались – он был... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:45
2021-11-23T15:18
культура
гитис
валерий гаркалин
вера алентова
кино и сериалы
театр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным рассказала, что никогда не слышала, чтобы о нем плохо отзывались – он был исключительным человеком.Гаркалин, долгое время боровшийся с коронавирусом, скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Прощание с ним проходит в учебном театре ГИТИСа, где он преподавал. Позже его похоронят на Миусском кладбище.Продюсер Леонид Роберман отметил уникальную способность Гаркалина приносить радость везде, где бы он ни появлялся."Есть люди, которых трудно классифицировать, они не укладываются в общепринятые представления… Валера не укладывался в привычное преставление об актере… Он не мог не прожить ту жизнь, в которой было все - горькие моменты, разные моменты, но везде, где он появлялся, была радость. Там, где радость, там Валерий Гаркалин", - отметил продюсер.Актер известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
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гитис, валерий гаркалин, вера алентова, кино и сериалы, театр
12:45 23.11.2021 (обновлено: 15:18 23.11.2021)
 
Алентова назвала Гаркалина исключительным человеком

Алентова на церемонии прощания с Гаркалиным назвала его исключительным человеком

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова выступает на церемонии прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным в учебном центре ГИТИСа в Москве
Актриса Вера Алентова выступает на церемонии прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным в учебном центре ГИТИСа в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным рассказала, что никогда не слышала, чтобы о нем плохо отзывались – он был исключительным человеком.
Гаркалин, долгое время боровшийся с коронавирусом, скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Прощание с ним проходит в учебном театре ГИТИСа, где он преподавал. Позже его похоронят на Миусском кладбище.
"Не слышала, чтобы о нем когда-либо говорили плохо. Его отличала удивительная доброжелательность и открытость к людям. Бог одарил его многими талантами, в том числе творческими. Он был остроумным, но не колким. Мне кажется, он прожил хорошую жизнь… Валера был исключительным человеком. Таких исключительных людей не много на Земле. Может, поэтому никто не может сказать о нем ничего плохого", - сказала Алентова.
Продюсер Леонид Роберман отметил уникальную способность Гаркалина приносить радость везде, где бы он ни появлялся.
"Есть люди, которых трудно классифицировать, они не укладываются в общепринятые представления… Валера не укладывался в привычное преставление об актере… Он не мог не прожить ту жизнь, в которой было все - горькие моменты, разные моменты, но везде, где он появлялся, была радость. Там, где радость, там Валерий Гаркалин", - отметил продюсер.
Актер известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
Валерий Гаркалин — в кино и жизни
© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978-м окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных, где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова.

На фото: кадр из фильма "Ширли-мырли".

Кадр из фильма Ширли-мырли
1 из 10

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978-м окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных, где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова.

На фото: кадр из фильма "Ширли-мырли".

© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).

На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".

Лауреат премии За вклад в комедию Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля Улыбнись, Россия
2 из 10

В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).

На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.

На фото: Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова.

Валерий Гаркалин в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова
3 из 10

Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.

На фото: Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Артист ушел в Театр сатиры — и там-то его увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом, ввиду совершенно безумных обстоятельств, судьба свела их всех снова.

На фото: актер Владимир Гаркалин (слева) и режиссер Владимир Меньшов (справа) во время съемок фильма "Ширли-Мырли".

Актер Владимир Гаркалин и режиссер Владимир Меньшов во время съемок фильма Ширли-Мырли
4 из 10

Артист ушел в Театр сатиры — и там-то его увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом, ввиду совершенно безумных обстоятельств, судьба свела их всех снова.

На фото: актер Владимир Гаркалин (слева) и режиссер Владимир Меньшов (справа) во время съемок фильма "Ширли-Мырли".

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом. И первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым. Теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у Васьки Кроликова.

На фото: актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре Школа драматического искусства.

Актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля Как вам это понравится
5 из 10

Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом. И первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым. Теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у Васьки Кроликова.

На фото: актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре Школа драматического искусства.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

"Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.

На фото: актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова.

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии Ширли-мырли
6 из 10

"Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.

На фото: актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В 1990-х Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек"(Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку. В 2002 году ему поручили роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.

На фото: Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова.

Валерий Гаркалин в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова
7 из 10

В 1990-х Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек"(Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку. В 2002 году ему поручили роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.

На фото: Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась в театре "Содружество актеров Таганки".

На фото: актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на "Вечере воспоминаний" в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой в Московском академическом театре сатиры.

Актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на Вечере воспоминаний в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой
8 из 10

В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась в театре "Содружество актеров Таганки".

На фото: актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на "Вечере воспоминаний" в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой в Московском академическом театре сатиры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артист сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и других. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами, девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и других

На фото: сцена из спектакля "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"

Сцена из спектакля Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…
9 из 10

Артист сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и других. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами, девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и других

На фото: сцена из спектакля "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. В 1995 году он получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей. В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".

На фото: актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино".

Актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов на репетиции комедии Та еще семейка
10 из 10

В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. В 1995 году он получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей. В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".

На фото: актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
1 из 10

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978-м окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных, где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова.

На фото: кадр из фильма "Ширли-мырли".

© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
2 из 10

В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).

На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.

На фото: Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 10

Артист ушел в Театр сатиры — и там-то его увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом, ввиду совершенно безумных обстоятельств, судьба свела их всех снова.

На фото: актер Владимир Гаркалин (слева) и режиссер Владимир Меньшов (справа) во время съемок фильма "Ширли-Мырли".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
5 из 10

Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом. И первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым. Теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у Васьки Кроликова.

На фото: актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре Школа драматического искусства.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.

На фото: актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
7 из 10

В 1990-х Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек"(Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку. В 2002 году ему поручили роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.

На фото: Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 10

В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась в театре "Содружество актеров Таганки".

На фото: актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на "Вечере воспоминаний" в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой в Московском академическом театре сатиры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Артист сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и других. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами, девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и других

На фото: сцена из спектакля "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 10

В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. В 1995 году он получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей. В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".

На фото: актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России