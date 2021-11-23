Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронили на Миусском кладбище в Москве
Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978-м окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных, где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова.
На фото: кадр из фильма "Ширли-мырли".
Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978-м окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных, где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова.
На фото: кадр из фильма "Ширли-мырли".
В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).
На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".
В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).
На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".
Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.
На фото: Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова.
Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.
На фото: Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова.
Артист ушел в Театр сатиры — и там-то его увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом, ввиду совершенно безумных обстоятельств, судьба свела их всех снова.
На фото: актер Владимир Гаркалин (слева) и режиссер Владимир Меньшов (справа) во время съемок фильма "Ширли-Мырли".
Артист ушел в Театр сатиры — и там-то его увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом, ввиду совершенно безумных обстоятельств, судьба свела их всех снова.
На фото: актер Владимир Гаркалин (слева) и режиссер Владимир Меньшов (справа) во время съемок фильма "Ширли-Мырли".
Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом. И первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым. Теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у Васьки Кроликова.
На фото: актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре Школа драматического искусства.
Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом. И первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым. Теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у Васьки Кроликова.
На фото: актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре Школа драматического искусства.
"Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.
На фото: актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова.
"Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.
На фото: актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова.
В 1990-х Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек"(Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку. В 2002 году ему поручили роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.
На фото: Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова.
В 1990-х Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек"(Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку. В 2002 году ему поручили роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.
На фото: Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова.
В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась в театре "Содружество актеров Таганки".
На фото: актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на "Вечере воспоминаний" в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой в Московском академическом театре сатиры.
В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась в театре "Содружество актеров Таганки".
На фото: актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на "Вечере воспоминаний" в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой в Московском академическом театре сатиры.
Артист сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и других. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами, девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и других
На фото: сцена из спектакля "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"
Артист сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и других. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами, девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и других
На фото: сцена из спектакля "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"
В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. В 1995 году он получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей. В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".
На фото: актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино".
В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. В 1995 году он получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей. В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".
На фото: актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино".
Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978-м окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища имени Гнесиных, где учился под руководством Леонида Хаита и Сергея Образцова.
На фото: кадр из фильма "Ширли-мырли".
В конце 1970-х – начале 1980-х несколько сезонов играл в созданном самими же выпускниками курса Хаита и Образцова театре на колесах "Люди и куклы", который был приписан к Кемеровской филармонии. Затем работал в Государственном театре кукол (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова).
На фото: лауреат премии "За вклад в комедию" Валерий Гаркалин с дочерью Никой на открытии фестиваля "Улыбнись, Россия".
Гаркалин и его соратники отошли от традиционного кукольного театра. Их постановки демонстрировали взаимодействие марионетки и человека — больше всего это напоминало передачи Джима Хенсона, где комические репризы сочетались с мастерством актеров и к зрелищу добавлялся еще один пласт восприятия.
На фото: Валерий Гаркалин (слева) в сцене из спектакля "Война" режиссера Владимира Панкова.
Артист ушел в Театр сатиры — и там-то его увидел режиссер Владимир Меньшов, который как раз задумал новое кино: безумную фарсовую и каскадную комедию "Ширли-мырли". В ней Гаркалину предстояло сыграть аж четыре роли — братьев-близнецов Кроликовых (один из них оказывается еще и чернокожим), которых разлучили в детстве, а потом, ввиду совершенно безумных обстоятельств, судьба свела их всех снова.
На фото: актер Владимир Гаркалин (слева) и режиссер Владимир Меньшов (справа) во время съемок фильма "Ширли-Мырли".
Фильм был уничтожен критикой: от оскароносца Меньшова ждали как минимум лирической истории в духе картины "Любовь и голуби", а он выдал комедию на грани абсурда, но с великолепным актерским составом. И первую скрипку играл, конечно же, Гаркалин, который в одночасье проснулся знаменитым. Теперь каждый прохожий останавливал его на улице, чтобы взять автограф у Васьки Кроликова.
На фото: актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" в постановке режиссера Дмитрия Крымова в театре Школа драматического искусства.
"Ширли-мырли" стали самой заметной ролью в кинокарьере Гаркалина — было, конечно, множество других работ. Причем некоторые — совершенно блестящие: например, король Кристиан в "Андерсене" Эльдара Рязанова или серийный убийца Савич из "Девяти неизвестных", где Гаркалин сбросил маску милого и смешного простачка и перевоплотился в совершенно инфернального персонажа. Можно вспомнить и его героя из "Каталы" — благородного шулера, который ради любви фактически идет на смерть.
На фото: актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова.
В 1990-х Гаркалин также выступал на сцене театра-студии "Человек"(Московский драматический театр "Человек"), где играл в спектакле "Стриптиз" по Славомиру Мрожеку. В 2002 году ему поручили роль Гамлета в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира в Театре имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). С 2007 года был актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Участвовал в многочисленных антрепризных постановках.
На фото: Валерий Гаркалин (второй справа) в сцене из спектакля “Война” режиссера Владимира Панкова.
В 2013 году Валерий Гаркалин впервые выступил как режиссер на профессиональной сцене, представив комедию "Сосед на неделю, не больше!" по пьесе Клемона Мишеля, премьера которого состоялась в театре "Содружество актеров Таганки".
На фото: актеры Валерий Гаркалин и Марина Ильина на "Вечере воспоминаний" в честь 90-летия со дня рождения актрисы Ольги Аросевой в Московском академическом театре сатиры.
Артист сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Роль" (1993), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Директория смерти" (1999), "Дом для богатых" (2000), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Веселые соседи" (2006) и других. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), "Участок" (2003), "Кожа саламандры" (2004), "Попса" (2005), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Крыша" (2009), "Олимпийская деревня" (2011), "Земский доктор. Продолжение" (2011) и "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "День Додо" (2012), "Стройка" (2013), "Между нами, девочками" (2013), "Счастье – это…" (2015) и других
На фото: сцена из спектакля "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"
В 2008 году за большие заслуги в области искусства Валерию Гаркалину присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. В 1995 году он получил премию фестиваля "Киношок" в номинации "За лучшую роль" за работу в картине "Ширли-мырли", а также был признан лучшим актером года по письмам зрителей. В 2018 году Гаркалин был отмечен Национальной анимационной премией "Икар" в номинации "Актер" за работу над мультфильмом "Тихий ужин без соли".
На фото: актеры Мария Порошина, Валерий Гаркалин и Максим Виноградов (слева направо) на репетиции комедии "Та еще семейка" режиссера Кшиштофа Занусси в арт-отеле "Пушкино".