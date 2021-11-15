https://ria.ru/20211115/garkalin-1759153988.html
Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера
Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера - РИА Новости, 15.11.2021
Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера
Агент народного ариста РФ Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру, госпитализированному с коронавирусом, якобы грозит ампутация... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:47
2021-11-15T16:47
2021-11-15T16:47
культура
здоровье - общество
валерий гаркалин
новости культуры
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753350682_0:248:2047:1399_1920x0_80_0_0_f1ae08fb34b2e5730f7969cf8086db69.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Агент народного ариста РФ Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру, госпитализированному с коронавирусом, якобы грозит ампутация руки ввиду тромбоза артерий верхних конечностей. Ранее в СМИ появилось сообщение, что Гаркалину грозит ампутация руки из-за тромбоза верхних конечностей."Кто написал это - фантазеры. Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет", - рассказала Теплова РИА Новости.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753350682_0:205:2047:1741_1920x0_80_0_0_1e3ef891b1a609bf59967b454a24c03d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, валерий гаркалин, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера
Агент Гаркалина Теплова опровергла слухи об угрозе ампутации его руки из-за тромбоза