https://ria.ru/20211115/garkalin-1759153988.html

Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера

Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера - РИА Новости, 15.11.2021

Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера

Агент народного ариста РФ Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру, госпитализированному с коронавирусом, якобы грозит ампутация... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:47

2021-11-15T16:47

2021-11-15T16:47

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Агент народного ариста РФ Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру, госпитализированному с коронавирусом, якобы грозит ампутация руки ввиду тромбоза артерий верхних конечностей. Ранее в СМИ появилось сообщение, что Гаркалину грозит ампутация руки из-за тромбоза верхних конечностей."Кто написал это - фантазеры. Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет", - рассказала Теплова РИА Новости.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, валерий гаркалин, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии