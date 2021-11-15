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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211115/garkalin-1759153988.html
Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера
Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера - РИА Новости, 15.11.2021
Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера
Агент народного ариста РФ Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру, госпитализированному с коронавирусом, якобы грозит ампутация... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:47
2021-11-15T16:47
культура
здоровье - общество
валерий гаркалин
новости культуры
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Агент народного ариста РФ Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру, госпитализированному с коронавирусом, якобы грозит ампутация руки ввиду тромбоза артерий верхних конечностей. Ранее в СМИ появилось сообщение, что Гаркалину грозит ампутация руки из-за тромбоза верхних конечностей."Кто написал это - фантазеры. Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет", - рассказала Теплова РИА Новости.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
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здоровье - общество, валерий гаркалин, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:47 15.11.2021
 
Агент Гаркалина опровергла слухи об угрозе ампутации руки актера

Агент Гаркалина Теплова опровергла слухи об угрозе ампутации его руки из-за тромбоза

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля "Как вам это понравится"
Актер Валерий Гаркалин в сцене из спектакля Как вам это понравится - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Агент народного ариста РФ Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи о том, что актеру, госпитализированному с коронавирусом, якобы грозит ампутация руки ввиду тромбоза артерий верхних конечностей. Ранее в СМИ появилось сообщение, что Гаркалину грозит ампутация руки из-за тромбоза верхних конечностей.
"Кто написал это - фантазеры. Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет", - рассказала Теплова РИА Новости.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
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