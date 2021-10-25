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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211025/bezrukov-1756187564.html
Сергея Безрукова выписали из больницы
Сергея Безрукова выписали из больницы - РИА Новости, 25.10.2021
Сергея Безрукова выписали из больницы
Сергей Безруков сообщил в Instagram, что его выписали из больницы. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:28
2021-10-25T18:28
шоубиз
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сергей безруков
валерий гаркалин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сергей Безруков сообщил в Instagram, что его выписали из больницы.Безруков переносил инфекцию в относительно легкой форме – он по собственной инициативе лег в больницу, чтобы не заражать дома маленьких детей. Актер не успел сделать ревакцинацию. Однако он считает, что, возможно, именно прививка помогла ему перенести болезнь без сильных негативных последствий.Ранее стало известно, что состояние Валерия Гаркалина остается стабильно тяжелым. Он также заболел COVID-19.
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знаменитости, сергей безруков, валерий гаркалин
18:28 25.10.2021
 
Сергея Безрукова выписали из больницы

Сергея Безрукова выписали из больницы после перенесенного коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сергей Безруков сообщил в Instagram, что его выписали из больницы.

“Вот и все, мои хорошие. Все в порядке: два подряд теста отрицательных на ковид. Спасибо врачам – восстановили, все хорошо. Чувствую себя замечательно, а теперь – восстанавливаться. Без особых нагрузок, возвращаюсь домой”, – сказал актер.

Безруков переносил инфекцию в относительно легкой форме – он по собственной инициативе лег в больницу, чтобы не заражать дома маленьких детей. Актер не успел сделать ревакцинацию. Однако он считает, что, возможно, именно прививка помогла ему перенести болезнь без сильных негативных последствий.
Ранее стало известно, что состояние Валерия Гаркалина остается стабильно тяжелым. Он также заболел COVID-19.
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