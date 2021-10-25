https://ria.ru/20211025/bezrukov-1756187564.html

Сергея Безрукова выписали из больницы

Сергея Безрукова выписали из больницы - РИА Новости, 25.10.2021

Сергея Безрукова выписали из больницы

Сергей Безруков сообщил в Instagram, что его выписали из больницы. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:28

2021-10-25T18:28

2021-10-25T18:28

шоубиз

знаменитости

сергей безруков

валерий гаркалин

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сергей Безруков сообщил в Instagram, что его выписали из больницы.Безруков переносил инфекцию в относительно легкой форме – он по собственной инициативе лег в больницу, чтобы не заражать дома маленьких детей. Актер не успел сделать ревакцинацию. Однако он считает, что, возможно, именно прививка помогла ему перенести болезнь без сильных негативных последствий.Ранее стало известно, что состояние Валерия Гаркалина остается стабильно тяжелым. Он также заболел COVID-19.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, сергей безруков, валерий гаркалин