https://ria.ru/20211025/bezrukov-1756187564.html
Сергея Безрукова выписали из больницы
Сергея Безрукова выписали из больницы - РИА Новости, 25.10.2021
Сергея Безрукова выписали из больницы
Сергей Безруков сообщил в Instagram, что его выписали из больницы. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:28
2021-10-25T18:28
2021-10-25T18:28
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сергей Безруков сообщил в Instagram, что его выписали из больницы.Безруков переносил инфекцию в относительно легкой форме – он по собственной инициативе лег в больницу, чтобы не заражать дома маленьких детей. Актер не успел сделать ревакцинацию. Однако он считает, что, возможно, именно прививка помогла ему перенести болезнь без сильных негативных последствий.Ранее стало известно, что состояние Валерия Гаркалина остается стабильно тяжелым. Он также заболел COVID-19.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
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знаменитости, сергей безруков, валерий гаркалин
Сергея Безрукова выписали из больницы
Сергея Безрукова выписали из больницы после перенесенного коронавируса