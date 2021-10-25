https://ria.ru/20211025/garkalin-1756131582.html
Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста
Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 25.10.2021
Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста
Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:12
2021-10-25T14:12
2021-10-25T14:18
культура
гитис
валерий гаркалин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья Теплова.Ранее пресс-служба ГИТИСа, где преподает артист, сообщила, что он находится в стабильно тяжелом состоянии."У нас нет новой информации, состояние Гаркалина без изменений", - сказала Теплова.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
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гитис, валерий гаркалин, россия, коронавирус covid-19
14:12 25.10.2021 (обновлено: 14:18 25.10.2021)
Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста
Агент Гаркалина Теплова: состояние артиста остается без изменений