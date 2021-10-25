https://ria.ru/20211025/garkalin-1756131582.html

Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста

Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 25.10.2021

Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста

Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:12

2021-10-25T14:12

2021-10-25T14:18

культура

гитис

валерий гаркалин

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья Теплова.Ранее пресс-служба ГИТИСа, где преподает артист, сообщила, что он находится в стабильно тяжелом состоянии."У нас нет новой информации, состояние Гаркалина без изменений", - сказала Теплова.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитис, валерий гаркалин, россия, коронавирус covid-19