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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/garkalin-1756131582.html
Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста
Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 25.10.2021
Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста
Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:12
2021-10-25T14:18
культура
гитис
валерий гаркалин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья Теплова.Ранее пресс-служба ГИТИСа, где преподает артист, сообщила, что он находится в стабильно тяжелом состоянии."У нас нет новой информации, состояние Гаркалина без изменений", - сказала Теплова.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
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гитис, валерий гаркалин, россия, коронавирус covid-19
14:12 25.10.2021 (обновлено: 14:18 25.10.2021)
 
Агент Гаркалина рассказала о состоянии артиста

Агент Гаркалина Теплова: состояние артиста остается без изменений

© Киноконцерн "Мосфильм"/YoutubeКадр из фильма "Ширли-мырли"
Кадр из фильма Ширли-мырли
© Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья Теплова.
Ранее пресс-служба ГИТИСа, где преподает артист, сообщила, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.
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"У нас нет новой информации, состояние Гаркалина без изменений", - сказала Теплова.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
 
КультураГИТИСВалерий ГаркалинРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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