https://ria.ru/20211020/bezrukov-1755381685.html

"Не прошел ревакцинацию": Безруков рассказал о самочувствии

"Не прошел ревакцинацию": Безруков рассказал о самочувствии - РИА Новости, 20.10.2021

"Не прошел ревакцинацию": Безруков рассказал о самочувствии

Сергей Безруков в Instagram вышел на связь с подписчиками из больничной палаты и рассказал о своем самочувствии после госпитализации с коронавирусом. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:13

2021-10-20T13:13

2021-10-20T17:37

шоубиз

сергей безруков

лариса гузеева

коронавирус covid-19

знаменитости

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сергей Безруков в Instagram вышел на связь с подписчиками из больничной палаты и рассказал о своем самочувствии после госпитализации с коронавирусом.Он высказал предположение, что таким образом организм решил дать ему передохнуть от напряженного графика.Ранее Лариса Гузеева призналась, что переосмыслила свою жизнь после "жестокого вируса".

https://ria.ru/20211018/serov-1755077633.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей безруков, лариса гузеева, коронавирус covid-19, знаменитости