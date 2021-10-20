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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211020/bezrukov-1755381685.html
"Не прошел ревакцинацию": Безруков рассказал о самочувствии
"Не прошел ревакцинацию": Безруков рассказал о самочувствии - РИА Новости, 20.10.2021
"Не прошел ревакцинацию": Безруков рассказал о самочувствии
Сергей Безруков в Instagram вышел на связь с подписчиками из больничной палаты и рассказал о своем самочувствии после госпитализации с коронавирусом. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:13
2021-10-20T17:37
шоубиз
сергей безруков
лариса гузеева
коронавирус covid-19
знаменитости
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сергей Безруков в Instagram вышел на связь с подписчиками из больничной палаты и рассказал о своем самочувствии после госпитализации с коронавирусом.Он высказал предположение, что таким образом организм решил дать ему передохнуть от напряженного графика.Ранее Лариса Гузеева призналась, что переосмыслила свою жизнь после "жестокого вируса".
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сергей безруков, лариса гузеева, коронавирус covid-19, знаменитости
13:13 20.10.2021 (обновлено: 17:37 20.10.2021)
 
"Не прошел ревакцинацию": Безруков рассказал о самочувствии

Сергей Безруков рассказал об отсутствии повторной прививки после новостей о госпитализации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сергей Безруков в Instagram вышел на связь с подписчиками из больничной палаты и рассказал о своем самочувствии после госпитализации с коронавирусом.

"Я просто не прошел ревакцинацию – не успел это сделать. Но, возможно, именно благодаря вакцинации я чувствую себя замечательно", – рассказал Безруков.

Он высказал предположение, что таким образом организм решил дать ему передохнуть от напряженного графика.

"Я бы ушел на удаленку, но мне некуда – в квартире нет отдельной комнаты, а еще дети маленькие. А дача находится далеко от Москвы – на элементарные анализы не наездишься", – добавил актер.

Ранее Лариса Гузеева призналась, что переосмыслила свою жизнь после "жестокого вируса".
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ШоубизСергей БезруковЛариса ГузееваКоронавирус COVID-19Знаменитости
 
 
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