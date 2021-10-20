13:13 20.10.2021 (обновлено: 17:37 20.10.2021)
"Не прошел ревакцинацию": Безруков рассказал о самочувствии
Сергей Безруков рассказал об отсутствии повторной прививки после новостей о госпитализации
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сергей Безруков в Instagram вышел на связь с подписчиками из больничной палаты и рассказал о своем самочувствии после госпитализации с коронавирусом.
"Я просто не прошел ревакцинацию – не успел это сделать. Но, возможно, именно благодаря вакцинации я чувствую себя замечательно", – рассказал Безруков.
Он высказал предположение, что таким образом организм решил дать ему передохнуть от напряженного графика.
"Я бы ушел на удаленку, но мне некуда – в квартире нет отдельной комнаты, а еще дети маленькие. А дача находится далеко от Москвы – на элементарные анализы не наездишься", – добавил актер.
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