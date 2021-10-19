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Шоубиз
https://ria.ru/20211019/guzeeva-1755161447.html
"Буду учиться всему заново": Гузеева рассказала о жестоком вирусе
"Буду учиться всему заново": Гузеева рассказала о жестоком вирусе - РИА Новости, 19.10.2021
"Буду учиться всему заново": Гузеева рассказала о жестоком вирусе
Лариса Гузеева в Instagram рассказала о жестоком вирусе. Телеведущая уже больше трех недель находится на лечении в больнице в Коммунарке. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:12
2021-10-19T12:12
шоубиз
коммунарка (москва)
знаменитости
лариса гузеева
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лариса Гузеева в Instagram рассказала о жестоком вирусе. Телеведущая уже больше трех недель находится на лечении в больнице в Коммунарке.Она закрыла возможность комментирования публикации.Актриса заболела коронавирусом в конце сентября после прохождения косметических процедур в частной клинике в Крыму. Периодически она выходит на связь с подписчиками, публикуя видео с капельницами или просмотром мультфильмов в палате.
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коммунарка (москва), знаменитости, лариса гузеева, здоровье, коронавирус covid-19
12:12 19.10.2021
 
"Буду учиться всему заново": Гузеева рассказала о жестоком вирусе

После трех недель лечения от коронавируса Лариса Гузеева пересмотрела свою жизнь

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОткрытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей Пять звезд - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лариса Гузеева в Instagram рассказала о жестоком вирусе. Телеведущая уже больше трех недель находится на лечении в больнице в Коммунарке.

"Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым – отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново – вирус жестокий. Слава Богу за все", – написала Гузеева.

Она закрыла возможность комментирования публикации.
Актриса заболела коронавирусом в конце сентября после прохождения косметических процедур в частной клинике в Крыму. Периодически она выходит на связь с подписчиками, публикуя видео с капельницами или просмотром мультфильмов в палате.
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ШоубизКоммунарка (Москва)ЗнаменитостиЛариса ГузееваЗдоровьеКоронавирус COVID-19
 
 
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