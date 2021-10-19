"Буду учиться всему заново": Гузеева рассказала о жестоком вирусе
После трех недель лечения от коронавируса Лариса Гузеева пересмотрела свою жизнь
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОткрытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лариса Гузеева в Instagram рассказала о жестоком вирусе. Телеведущая уже больше трех недель находится на лечении в больнице в Коммунарке.
"Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым – отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново – вирус жестокий. Слава Богу за все", – написала Гузеева.
Она закрыла возможность комментирования публикации.
Актриса заболела коронавирусом в конце сентября после прохождения косметических процедур в частной клинике в Крыму. Периодически она выходит на связь с подписчиками, публикуя видео с капельницами или просмотром мультфильмов в палате.
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