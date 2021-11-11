https://ria.ru/20211111/guzeeva-1758615840.html
"Туплю и забываю слова": Гузеева впервые появилась в эфире после болезни
"Туплю и забываю слова": Гузеева впервые появилась в эфире после болезни - РИА Новости, 11.11.2021
"Туплю и забываю слова": Гузеева впервые появилась в эфире после болезни
Лариса Гузеева впервые после перенесенного коронавируса появилась в эфире передачи "Давай поженимся" на Первом канале. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:31
2021-11-11T17:31
2021-11-11T17:31
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валерий гаркалин
роза сябитова
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лариса гузеева
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лариса Гузеева впервые после перенесенного коронавируса появилась в эфире передачи "Давай поженимся" на Первом канале.Она поблагодарила коллегу Розу Сябитову за то, что та "не бомбила" ее телефонными звонками.Гузеева больше месяца провела в больнице в Коммунарке. Ранее она признавалась, что вирус жесток, и она будет учиться всему заново.
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шоу-бизнес, валерий гаркалин, роза сябитова, знаменитости, лариса гузеева
"Туплю и забываю слова": Гузеева впервые появилась в эфире после болезни
Гузеева впервые появилась в эфире "Давай поженимся" после перенесенного коронавируса