Татьяна Васильева — о ватном пальто, гениальных партнерах и казусе в Кремле
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТворческий вечер Т. Васильевой в театре "Школа современной пьесы”
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Татьяна Васильева не стесняется клише "антрепризная актриса" и с гордостью говорит, что и в свои 75 лет много работает, потому что нужно содержать семью. На недавней встрече со зрителями в театре "Школа современной пьесы" она расскрыла много секретов не только закулисного мира, но и личной жизни. Самое интересное – в материале РИА Новости.
"Таня, скромнее!": детство в Ленинграде
Я человек не очень умный, у меня интуиция хорошая, она мне заменяет ум. Школу закончила с трудом. Странно, что меня не оставляли на второй год. Наверное, понимали, что придется оставлять на третий и четвертый. А со мной надо было когда-то как-то расстаться.
Мне выдали аттестат с одними тройками. Хотя у меня литература была более или менее на четверку. Иностранный язык — вообще на отлично.
Почему-то я знаю немецкий язык. Не понимаю, зачем, но могу даже на нем говорить. У нас учительница была немкой, она с нами по-русски не разговаривала, и правильно делала.
Я всегда сидела на задних партах. Мама говорила: "Таня! Скромнее – вокруг тебя люди. Отойди в сторону от людей". Я так и делала.
В школе-студии МХАТ: работа на заводе и пальто с ватой
Перед началом учебы в школе-студии МХАТ мне пришлось идти ученицей к отцу-слесарю на завод, чтобы заработать на зимние вещи. Я делала какие-то номерки: пробивала зубилом дырочки в металлических пластинах.
За месяц заработала на пальто. Оно было очень тяжелым, набитое ватой. Но самое главное – у него был красный подбив, как у Понтия Пилата в "Мастере и Маргарите". И покоцанный молью воротник из бобра от шинели, который отцу выдали в конце войны.
Еще была курточка стеганная, которую мама мне сшила из одеяла. Я была счастлива, потому что думала, что такой одежды, ну, точно ни у кого не будет. И была права. Тогда в Москве у девушек были пеньюары, а пальто с поеденным молью бобром — ни у кого.
Каждый день мы ходили в театр. Однажды после спектакля я пришла в гардероб забирать это свое пальто, а мне выдали белую груду из ваты. Я говорю: "Это не мое. У меня было черное пальто с красным подбивом". А мне в ответ: "Ваше, ваше, забирайте. Отлетел ваш подбив".
Приходилось и дальше ходить в этом пальто, уже без ваты. Оно стало совсем длинным и холодным, но появился какой-то стиль уже – вне моды.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТворческий вечер Т. Васильевой в театре "Школа современной пьесы”
Творческий вечер Т. Васильевой в театре "Школа современной пьесы”
Гениальные партнеры: о работе с Высоцким, Державиным и Гаркалиным
Мне повезло на партнеров. Я работала с Евгением Евстигнеевым, Евгением Леоновым, Георгием Бурковым, Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Владимиром Высоцким, Валерием Гаркалиным.
С Высоцким мы сыграли в фильме "Четвертый", Володя был мне по плечо. Как-то мы выкручивались: то лежали вместе, то я сидела. Но была одна сцена в телефонной будке, где нам обоим нужно было стоять друг напротив друга. По сценарию на моей героине была еще и высокая меховая шапка. Конечно, с меня сняли обувь, я стояла босая.
Перед съемкой в будку зашел рабочий, обвязал меня бинтом и как-то прикрепил ко мне лесенку. Высоцкий зашел в плохом настроении, поднялся по этой лестнице, а в конце сцены мы по роли обнялись.
Много работали с Валерием Гаркалиным, и, конечно, были казусы. В одном из спектаклей мне нужно было выйти на сцену в полной темноте и сесть на табурет. После чего зажигался свет и появлялся Валера. Я очень плохо ориентируюсь, даже при свете. И вот, иду, а меня повело куда-то не туда, и не смогла найти этот стул.
В итоге упала в зал, кому-то на руки, с глухим звуком. Зрители его услышали, но играла музыка, и, видимо, никто не понял, что я там лежу, кроме тех, на кого я, собственно, упала. Были секунду, чтобы вернуться на сцену.
Выходит Гаркалин, а я ему снизу: "Валера, я упала, дай руку, я внизу". Он, хрупкий такой, дал мне руку и вытянул такую корову на сцену. Сажусь на табуретку, врубается свет. Никто ничего не понял. Решила посмотреть, а как там те, на кого я упала. Оказалось это парень и девушка — смотрят на меня испуганно. А я им подмигнула — типа, это была задумка, и им повезло.
Но спектакль не задался. В одной из сцен я была в трусах и лифчике, а Валера – абсолютно голый и в ботинках. При этом должна быть полная темнота на сцене, по задумке – в квартире выключился свет, а я с фонариком бегаю. Но вдруг во всем театре включили и светильники, и софиты. На сцене мы с Валерой и коробка с битым стеклом.
Валеру я закрыла собой и толкала задом на эту коробку. Посадила его, и сама села, чтобы не видно было. Продолжаем говорить текст, а в зале интерес возрастает с каждой секундой: люди ждут, чем дело закончится. А Валера голым задом сидит на стекле.
В итоге помощник режиссера снова выключила освещение. Оказалось, во время спектакля в театр зашел пьяный пожарный и решил, что полная темнота – это непорядок.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТворческий вечер Т. Васильевой в театре "Школа современной пьесы”
Творческий вечер Т. Васильевой в театре "Школа современной пьесы”
О Любови Полищук: великая артистка
Плохо без тех, кто так рано ушел. Когда мы играли спектакль "Там же, тогда же", мне нужно было на съемки, а режиссер Леонид Трушкин меня не отпускал. В итоге мне позвонила Полищук и сказала: "Таня, он хочет меня поставить на твою роль. Если ты против, то я скажу "нет". Я сказала, чтобы она вводилась. Она была единственной, кто мне вот так позвонил. Это у нас не принято.
Полищук должна была играть мою роль в "Приходи ко мне, морячка", но не успела на съемки. Она приезжала в Коктебель, когда мы уже работали над картиной. Мы пошли на рынок. Ее там все принимали за свою, сыпали в карманы фрукты, орехи. Она ходила босиком и лузгала семечки. Такая красавица! С огромным чувством юмора и силой человек.
Розыгрыши и награды: о фразе президента и друге Садальском
Меня несколько раз жестко разыгрывали в программе на Первом канале. А я доверчивая. В Петербурге, например, ко мне "приставили" якобы охранника, который должен был находится в двух метрах всегда. И даже спать со мной, потому что на меня "готовится" покушение.
После нескольких таких розыгрышей мне позвонили из Кремля. Владимир Путин подписал указ о награждении меня орденом, и меня пригласили, собственно, на вручение. А я сказала: "Господа, ваши шутки становятся несмешными".
Потом позвонила теперь уже бывшему другу Стасу Садальскому, который все время в Интернете сидит, и попросила проверить. А он мне в ответ: "Нет, старуха, точно, дают орден, иди".
Мы пришли с дочкой в Кремль. Было человек двадцать награждаемых, а артистка — я одна. В зоне фуршета стояло "корыто" с черной икрой. Но все мимо него ходили с таким видом, будто только что поели этот деликатес дома. Никто так и не притронулся.
После вручения награды по правилам необходимо сказать ответную речь. Можно ограничиться только "спасибо", но никто почему-то не хотел – все говорили долго. Илья Резник прочитал поэму, которую ночью сочинил.
А у меня все слова вылетели из головы, смогла сказать только: "Будьте здоровы, Владимир Владимирович!" А он мне и говорит, тихо-тихо: "Я очень рад вас видеть, Татьяна".
Мне было стыдно, подумала, что нужно исчезнуть и больше никогда нигде не появляться. После награждения мы с дочерью быстро собрались домой, а на лестнице нас догнали сотрудники администрации с коробкой и говорят: "Девочки, вы хоть медали-то возьмите".
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