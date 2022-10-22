https://ria.ru/20221022/vasileva-1825435563.html

Татьяна Васильева — о ватном пальто, гениальных партнерах и казусе в Кремле

Татьяна Васильева — о ватном пальто, гениальных партнерах и казусе в Кремле - РИА Новости, 22.10.2022

Татьяна Васильева — о ватном пальто, гениальных партнерах и казусе в Кремле

Татьяна Васильева не стесняется клише "антрепризная актриса" и с гордостью говорит, что и в свои 75 лет много работает, потому что нужно содержать семью. На... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T07:30

2022-10-22T07:30

2022-10-22T07:30

культура

татьяна васильева (актриса)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Татьяна Васильева не стесняется клише "антрепризная актриса" и с гордостью говорит, что и в свои 75 лет много работает, потому что нужно содержать семью. На недавней встрече со зрителями в театре "Школа современной пьесы" она расскрыла много секретов не только закулисного мира, но и личной жизни. Самое интересное – в материале РИА Новости."Таня, скромнее!": детство в ЛенинградеЯ человек не очень умный, у меня интуиция хорошая, она мне заменяет ум. Школу закончила с трудом. Странно, что меня не оставляли на второй год. Наверное, понимали, что придется оставлять на третий и четвертый. А со мной надо было когда-то как-то расстаться. Мне выдали аттестат с одними тройками. Хотя у меня литература была более или менее на четверку. Иностранный язык — вообще на отлично. Почему-то я знаю немецкий язык. Не понимаю, зачем, но могу даже на нем говорить. У нас учительница была немкой, она с нами по-русски не разговаривала, и правильно делала.В школе-студии МХАТ: работа на заводе и пальто с ватойПеред началом учебы в школе-студии МХАТ мне пришлось идти ученицей к отцу-слесарю на завод, чтобы заработать на зимние вещи. Я делала какие-то номерки: пробивала зубилом дырочки в металлических пластинах. Еще была курточка стеганная, которую мама мне сшила из одеяла. Я была счастлива, потому что думала, что такой одежды, ну, точно ни у кого не будет. И была права. Тогда в Москве у девушек были пеньюары, а пальто с поеденным молью бобром — ни у кого.Каждый день мы ходили в театр. Однажды после спектакля я пришла в гардероб забирать это свое пальто, а мне выдали белую груду из ваты. Я говорю: "Это не мое. У меня было черное пальто с красным подбивом". А мне в ответ: "Ваше, ваше, забирайте. Отлетел ваш подбив".Приходилось и дальше ходить в этом пальто, уже без ваты. Оно стало совсем длинным и холодным, но появился какой-то стиль уже – вне моды. Гениальные партнеры: о работе с Высоцким, Державиным и ГаркалинымМне повезло на партнеров. Я работала с Евгением Евстигнеевым, Евгением Леоновым, Георгием Бурковым, Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Владимиром Высоцким, Валерием Гаркалиным. С Высоцким мы сыграли в фильме "Четвертый", Володя был мне по плечо. Как-то мы выкручивались: то лежали вместе, то я сидела. Но была одна сцена в телефонной будке, где нам обоим нужно было стоять друг напротив друга. По сценарию на моей героине была еще и высокая меховая шапка. Конечно, с меня сняли обувь, я стояла босая. Много работали с Валерием Гаркалиным, и, конечно, были казусы. В одном из спектаклей мне нужно было выйти на сцену в полной темноте и сесть на табурет. После чего зажигался свет и появлялся Валера. Я очень плохо ориентируюсь, даже при свете. И вот, иду, а меня повело куда-то не туда, и не смогла найти этот стул. В итоге упала в зал, кому-то на руки, с глухим звуком. Зрители его услышали, но играла музыка, и, видимо, никто не понял, что я там лежу, кроме тех, на кого я, собственно, упала. Были секунду, чтобы вернуться на сцену.Выходит Гаркалин, а я ему снизу: "Валера, я упала, дай руку, я внизу". Он, хрупкий такой, дал мне руку и вытянул такую корову на сцену. Сажусь на табуретку, врубается свет. Никто ничего не понял. Решила посмотреть, а как там те, на кого я упала. Оказалось это парень и девушка — смотрят на меня испуганно. А я им подмигнула — типа, это была задумка, и им повезло.Валеру я закрыла собой и толкала задом на эту коробку. Посадила его, и сама села, чтобы не видно было. Продолжаем говорить текст, а в зале интерес возрастает с каждой секундой: люди ждут, чем дело закончится. А Валера голым задом сидит на стекле.В итоге помощник режиссера снова выключила освещение. Оказалось, во время спектакля в театр зашел пьяный пожарный и решил, что полная темнота – это непорядок.О Любови Полищук: великая артисткаПлохо без тех, кто так рано ушел. Когда мы играли спектакль "Там же, тогда же", мне нужно было на съемки, а режиссер Леонид Трушкин меня не отпускал. В итоге мне позвонила Полищук и сказала: "Таня, он хочет меня поставить на твою роль. Если ты против, то я скажу "нет". Я сказала, чтобы она вводилась. Она была единственной, кто мне вот так позвонил. Это у нас не принято.Розыгрыши и награды: о фразе президента и друге СадальскомМеня несколько раз жестко разыгрывали в программе на Первом канале. А я доверчивая. В Петербурге, например, ко мне "приставили" якобы охранника, который должен был находится в двух метрах всегда. И даже спать со мной, потому что на меня "готовится" покушение. После нескольких таких розыгрышей мне позвонили из Кремля. Владимир Путин подписал указ о награждении меня орденом, и меня пригласили, собственно, на вручение. А я сказала: "Господа, ваши шутки становятся несмешными".Мы пришли с дочкой в Кремль. Было человек двадцать награждаемых, а артистка — я одна. В зоне фуршета стояло "корыто" с черной икрой. Но все мимо него ходили с таким видом, будто только что поели этот деликатес дома. Никто так и не притронулся.После вручения награды по правилам необходимо сказать ответную речь. Можно ограничиться только "спасибо", но никто почему-то не хотел – все говорили долго. Илья Резник прочитал поэму, которую ночью сочинил.Мне было стыдно, подумала, что нужно исчезнуть и больше никогда нигде не появляться. После награждения мы с дочерью быстро собрались домой, а на лестнице нас догнали сотрудники администрации с коробкой и говорят: "Девочки, вы хоть медали-то возьмите".

https://ria.ru/20220917/savicheva-1816961772.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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