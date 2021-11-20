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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211120/garkalin-1759944972.html
Известный российский актер умер от последствий ковида
СМИ назвали причину смерти Валерия Гаркалина - РИА Новости, 20.11.2021
Известный российский актер умер от последствий ковида
Причиной смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок на фоне коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:08
2021-11-20T16:40
гитис
валерий гаркалин
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
культура
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источники.По информации СМИ, он умер в 06:30 по московскому времени.В начале октября заболевшего COVID-19 актера госпитализировали в больницу в Коммунарке, его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее Гаркалина перевели в реанимацию: врачи оценивали состояние 67-летнего пациента как стабильно тяжелое. Как отмечала дочь Гаркалина, ее отец привился от коронавируса еще летом, но у него были сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Земский доктор: жизнь заново", "Герой ее романа", "Дом для богатых". Фильмография артиста включает 90 различных киноработ. Помимо этого, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа и был художественным руководителем мастерской.В 2008 году Валерий Гаркалин получил звание "Народный артист Российской Федерации".
https://ria.ru/20211120/garkalin-1759945569.html
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гитис, валерий гаркалин, коммунарка (москва), коронавирус covid-19
12:08 20.11.2021 (обновлено: 16:40 20.11.2021)
 
СМИ назвали причину смерти Валерия Гаркалина

СМИ: причиной смерти народного артиста Гаркалина стала полиорганная недостаточность

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, он умер в 06:30 по московскому времени.
Кадр из фильма Ширли-мырли
Вчера, 13:23
Валерий Гаркалин — в кино и жизни
В начале октября заболевшего COVID-19 актера госпитализировали в больницу в Коммунарке, его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее Гаркалина перевели в реанимацию: врачи оценивали состояние 67-летнего пациента как стабильно тяжелое. Как отмечала дочь Гаркалина, ее отец привился от коронавируса еще летом, но у него были сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Земский доктор: жизнь заново", "Герой ее романа", "Дом для богатых". Фильмография артиста включает 90 различных киноработ. Помимо этого, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа и был художественным руководителем мастерской.
В 2008 году Валерий Гаркалин получил звание "Народный артист Российской Федерации".
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 12:01
Биография Валерия Гаркалина
 
КультураГИТИСВалерий ГаркалинКоммунарка (Москва)Коронавирус COVID-19
 
 
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