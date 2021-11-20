https://ria.ru/20211120/garkalin-1759944972.html
Известный российский актер умер от последствий ковида
СМИ назвали причину смерти Валерия Гаркалина - РИА Новости, 20.11.2021
Известный российский актер умер от последствий ковида
Причиной смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок на фоне коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:08
2021-11-20T12:08
2021-11-20T16:40
гитис
валерий гаркалин
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/42/1516754245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_688528e4ba7db5b35138f65eb7d9f906.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источники.По информации СМИ, он умер в 06:30 по московскому времени.В начале октября заболевшего COVID-19 актера госпитализировали в больницу в Коммунарке, его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее Гаркалина перевели в реанимацию: врачи оценивали состояние 67-летнего пациента как стабильно тяжелое. Как отмечала дочь Гаркалина, ее отец привился от коронавируса еще летом, но у него были сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Земский доктор: жизнь заново", "Герой ее романа", "Дом для богатых". Фильмография артиста включает 90 различных киноработ. Помимо этого, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа и был художественным руководителем мастерской.В 2008 году Валерий Гаркалин получил звание "Народный артист Российской Федерации".
https://ria.ru/20211120/garkalin-1759945569.html
https://ria.ru/20211120/garkalin-1759944104.html
коммунарка (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/42/1516754245_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_dac003ee99178f652ba877007aef39a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гитис, валерий гаркалин, коммунарка (москва), коронавирус covid-19
12:08 20.11.2021 (обновлено: 16:40 20.11.2021)
СМИ назвали причину смерти Валерия Гаркалина
СМИ: причиной смерти народного артиста Гаркалина стала полиорганная недостаточность