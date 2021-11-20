https://ria.ru/20211120/garkalin-1759944972.html

Известный российский актер умер от последствий ковида

СМИ назвали причину смерти Валерия Гаркалина - РИА Новости, 20.11.2021

Известный российский актер умер от последствий ковида

Причиной смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок на фоне коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T12:08

2021-11-20T12:08

2021-11-20T16:40

гитис

валерий гаркалин

коммунарка (москва)

коронавирус covid-19

культура

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Причиной смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источники.По информации СМИ, он умер в 06:30 по московскому времени.В начале октября заболевшего COVID-19 актера госпитализировали в больницу в Коммунарке, его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее Гаркалина перевели в реанимацию: врачи оценивали состояние 67-летнего пациента как стабильно тяжелое. Как отмечала дочь Гаркалина, ее отец привился от коронавируса еще летом, но у него были сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Земский доктор: жизнь заново", "Герой ее романа", "Дом для богатых". Фильмография артиста включает 90 различных киноработ. Помимо этого, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа и был художественным руководителем мастерской.В 2008 году Валерий Гаркалин получил звание "Народный артист Российской Федерации".

https://ria.ru/20211120/garkalin-1759945569.html

https://ria.ru/20211120/garkalin-1759944104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитис, валерий гаркалин, коммунарка (москва), коронавирус covid-19